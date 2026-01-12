EKSKLUSIF: Aprilia Yakin Bisa Melawan Marc Marquez di 2026

Kesimpulan yang jelas dari musim MotoGP 2025 adalah mengalahkan Ducati adalah satu tantangan, mengalahkan Marc Marquez adalah tantangan lainnya. Tapi, Aprilia telah menargetkan keduanya pada tahun 2026.

Kesalahan yang dilakukan Marco Bezzecchi membuat Marquez absen di empat putaran terakhir musim lalu karena cedera. Hal itu juga bisa dibilang memupus harapan Bez meraih dua kemenangan Grand Prix.

Bezzecchi difavoritkan untuk meraih kemenangan ganda di Indonesia, kemudian kalah tipis dari pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, di Phillip Island, di mana ia menjalani penalti putaran panjang ganda karena insiden di Mandalika.

Meskipun kehilangan potensi 148 poin selama balapan yang ia lewatkan, Marquez tetap menyelesaikan musim dengan keunggulan 78 poin dari adik laki-lakinya, Alex.

Bezzecchi menyelesaikan musim MotoGP terbaik Aprilia di posisi ketiga, pada musim debutnya dengan RS-GP, tetapi tertinggal 192 poin dari Marc Marquez.

Namun, Bezzecchi mencatat lebih banyak poin daripada pembalap lain di paruh kedua musim - sekali lagi dengan catatan bahwa Marquez, pemenang 25 dari 36 balapan pembuka, absen karena cedera.

Ducati juga mengamankan gelar konstruktor dengan selisih 350 poin atas Aprilia.

Marco Bezzecchi in parc ferme with factory Ducati riders Marc Marquez and Francesco Bagnaia.

Meskipun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi seandainya Marquez hadir di putaran-putaran terakhir, CEO Aprilia Racing Massimo Rivola yakin Bezzecchi bisa mengalahkan Marquez secara adil di Indonesia dan Phillip Island.

Sebelum bentrokan di Mandalika, Bezzecchi menjadi pembalap pertama yang mengalahkan Marquez dalam Grand Prix 2025 yang kering dan tanpa kesalahan di Silverstone.

Bezzecchi kemudian memberi perlawanan sengit kepada Marc Marquez di Assen dan khususnya Misano, sebelum mengakhiri musim dengan kemenangan beruntun di Portimao dan Valencia.

“Targetnya jelas untuk mengalahkan Marc,” kata Rivola kepada Crash.net tentang tujuan Aprilia di tahun 2026, ketika ditanya tentang tantangan dua tingkat untuk mengalahkan Ducati dan Marc Marquez.

“Ini sangat mengecewakan, dan sekali lagi saya meminta maaf kepada Marc atas apa yang terjadi di Indonesia.

“Tetapi juga, karena kecelakaan itu, saya pikir Marco tidak menang di Indonesia dan di Australia.

“Saya sangat senang Raul menang di Australia. Tetapi kita bisa berada di posisi [di mana Marco memenangkan dua balapan itu].”

Marco Bezzecchi wins 2025 Portimao MotoGP.

Bezzecchi kemudian memenangkan Sprint atau Grand Prix di empat dari lima putaran terakhir, satu-satunya pengecualian adalah Sepang.

“Itu pertanda kuat untuk kejuaraan [2026]. Tapi jelas, itu tanpa kehadiran Marc,” tambah Rivola.

“Namun, saya pikir di Indonesia, Marco lebih kuat daripada Marc. Tampaknya juga di Phillip Island, Marco sangat istimewa. Tapi mungkin Marc… siapa tahu?

“Kita tahu bahwa Marc juga istimewa, tetapi targetnya adalah mengalahkan Marc di tahun 2026.”

Rivola prediksi peta kekuatan 2026 akan serupa

Dengan pembekuan desain mesin sejak awal 2025 untuk Ducati, KTM, dan Aprilia, Rivola tidak berharap perubahan peta kekuatan untuk musim 2026, yang terakhir dengan formula 1000cc.

Namun ia juga memperingatkan bahwa selisih beberapa persepuluh detik dapat membuat perbedaan besar.

“Kita tidak tahu seberapa banyak tim lain akan mengembangkan motor mereka untuk musim depan. Tetapi itu sama untuk semua orang, saya akan mengatakan untuk tahun 2026, selain Yamaha dengan motor [V4] yang benar-benar berbeda, adalah berada di posisi yang kurang lebih sama,” jelasnya.

“Tetapi bahkan jika Anda melakukan peningkatan kecil, seperti beberapa persepuluh detik, mungkin Anda bisa naik tiga baris di grid start sekarang!

"Dan setiap kali Anda bisa berada di, katakanlah, 'barisan terdepan', Anda akan menjalani balapan yang sama sekali berbeda daripada jika Anda memulai di tengah-tengah rombongan.

“Marco menunjukkan bahwa ia sangat bagus dalam menyalip dan mendapatkan kembali posisi dalam situasi tersebut, tetapi tetap saja, Anda akan merusak ban. Jadi ini balapan yang berbeda.”

Bezzecchi dan rekan setimnya, Jorge Martin - yang absen hampir sepanjang tahun lalu karena cedera - akan meluncurkan warna pabrikan Aprilia 2026 selama peluncuran resmi tim di Milan pada hari Kamis, 15 Januari.

Mereka kemudian akan kembali beraksi di MotoGP, juga bersama Marc Marquez, pada tes pra-musim di Sepang tanggal 3-5 Februari.