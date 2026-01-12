Marc Marquez Sadar "Tekanan Ada di Pundaknya" untuk Musim 2026

Setelah menuntaskan salah satu comeback terbesar dalam sejarah MotoGP, Marc Marquez menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelarnya pada tahun 2026.

Pembalap Spanyol berusia 32 tahun itu mendominasi musim debutnya bersama tim pabrikan Ducati, mengamankan gelar juara dunia kesembilan dengan lima putaran tersisa setelah meraih 14 kemenangan beruntun di pertengahan musim.

Namun, perjalanan Marquez berakhir tiba-tiba ketika cedera bahu yang dideritanya setelah ditabrak oleh Marco Bezzecchi di Mandalika membuatnya absen dari empat putaran terakhir.

Saat ia absen, adik laki-lakinya, Alex Marquez, mengamankan posisi kedua di kejuaraan dunia dan mendapatkan promosi ke motor Ducati spesifikasi pabrik bersama Gresini untuk tahun 2026.

Sementara itu, Aprilia memenangkan tiga dari empat grand prix terakhir, mengangkat Bezzecchi ke posisi ketiga secara keseluruhan.

Akhir tahun yang kuat juga membuat Pedro Acosta dari KTM finis di depan rekan setim Marquez yang sedang terpuruk Francesco Bagnaia.

Marc Marquez, Marco Bezzecchi

Marc Marquez: "Tekanan ada di pundak saya"

“Musim 2026 akan menarik,” kata Marquez dalam sebuah video di MotoGP.com.

“Aprilia berkembang pesat. KTM dengan Acosta. Honda, semakin mendekat, mereka telah membuat langkah besar. Yamaha sedikit kesulitan, tetapi tetap Yamaha.

“Dari Alex [Marquez], Anda bisa mengharapkan segalanya. Dengan finis kedua di Kejuaraan, dia akan menjadi salah satu kandidat juara.

“Kecepatan Pecco ada di sana. Terkadang hanya dua bulan cukup untuk mengatur ulang semuanya.

“Tujuannya adalah untuk memperebutkan kejuaraan. Itu harus menjadi tujuan, dan itu akan menjadi tekanan di pundak saya.”

Marquez dijadwalkan kembali beraksi di tes resmi Sepang pada 3-5 Februari.