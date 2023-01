Kisah Valentino Rossi Saat 'Membawa Lari' Motor Tester

Sebuah kisah menarik seputar kejahilan Valentino Rossi telah diceritakan oleh Guido Meda, jurnalis kenamaan MotoGP asal Italia yang memiliki hubungan spesial dengan The Doctor.

Kembali pada pertengahan tahun 2000-an, The Doctor 'mencoba' sebuah MV Agusta Brutale pinjaman yang dibawa Meda dalam sebuah pertemuan dengan Rossi.

The Doctor membawa motor pinjaman dari MV Agusta itu dalam kondisi yang cukup berbahaya di jalanan kota Milan.

"Kami bertemu pada pertengahan 2000-an, dan Valentino Rossi sudah menjadi juara besar yang kami kenal, di puncak popularitasnya,” kenang Meda.

"Kami diundang Fabio Volo [seorang musisi dari Italia] untuk siaran dan saya tiba di studio sepeda motor dengan MV Agusta Brutale yang baru. Mereka baru saja meluncurkannya, baru saja keluar, dan saya mencobanya.

"Saat kami keluar pada malam harinya, Vale menyadari bahwa saya mengendarai motor dan mulai bertanya kepada saya tentang brutale itu, bagaimana performanya, bagaimana pandangan saya.

"Sampai pertanyaan yang menentukan: 'Akankah Anda membiarkan saya mencobanya?'"

Meda tercekat, talenta terbesar MotoGP memintanya untuk mencoba motor tester yang bukan miliknya, dan dalam kondisi mencekam.

“Motor yang bukan milikku,” kata Meda. “Di malam Milan dan dengan aspal yang agak lembap!

“Saya tidak diam tapi saya tidak bisa mengatakan tidak! Bagaimana Anda bisa memberi tahu Valentino Rossi bahwa Anda tidak percaya padanya?”

Juara dunia kelas utama tujuh kali dan ikon MotoGP melompat ke atas motor dan menghilang dalam kegelapan.

“Dinginnya gila-gilaan,” kata Meda. “Vale memberi tahu saya beberapa saat sebelumnya bahwa saya gila mengendarai sepeda motor di suhu seperti itu.

"Saat itu malam, ada juga sedikit kabut dan saya melihatnya menghilang dalam beberapa detik, dengan mesin bekerja dengan kecepatan penuh."

Tentu, Meda tak perlu khawatir. Motor itu segera dikembalikan, dengan bakat terhebat di generasinya tersenyum.