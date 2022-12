Mamola Antusias dengan Kepindahan Oliveira ke Aprilia

Augusto Fernandez memang menjadi satu-satunya rookie di grid MotoGP 2023, namun ada juga beberapa pembalap berpengalaman yang mencoba motor baru.

Contohnya rekan setim Fernandez di GASGAS, Pol Espargaro, yang akan kembali menunggangi KTM RC16 setelah dua tahun yang masam di Honda. Posisinya di Repsol Honda sendiri akan digantikan oleh juara dunia 2020 dan eks-pembalap Suzuki, Joan Mir.

Begitu juga rekan satu tim Mir, Alex Rins, yang juga pindah ke Honda dengan LCR, Jack Miller pindah ke Red Bull KTM, Alex Marquez yang beralih dari Honda ke Ducati, sampai Aprilia mendapat dua pembalap dari KTM.

Salah satunya adalah Raul Fernandez, dia akan ditemani oleh Miguel Oliveira yang dianggap sebagai perpindahan pembalap paling menarik menurut pemenang balapan Grand Prix 13 kali Randy Mamola.

Our MotoGP 2022 Rider Rankings | MotoGP Tier list Video of Our MotoGP 2022 Rider Rankings | MotoGP Tier list

"Bung, bisakah kamu membayangkan senyumnya?" Mamola membayangkan perasaan Oliveira saat pertama kali mengendarai RS-GP pada tes Valencia dan menyelesaikan hari di posisi keempat.

“Saya senang dengan tahun depan,” katanya. “Saya berharap Honda bisa menyatukan semuanya untuk semua orang, bukan hanya Marc, karena Marc luar biasa, seperti yang kita tahu, tapi juga [Yamaha] untuk Quartararo.”

Mamola melanjutkan, “Kemudian Anda punya empat Aprilia ini, jadi permintaan akan [tinggi untuk pengendara],” katanya, karena jumlah pengendara cepat di motor kompetitif.

“Dulu saya harus balapan dengan Kenny [Roberts], atau Barry [Sheene], atau Freddie [Spencer], atau Eddie [Lawson], atau [Kevin] Schwantz - mereka semua adalah orang-orang yang sangat saya kenal.

"Tapi [sekarang], bung, ada orang di posisi ke-15 yang harus Anda kalahkan minggu depan yang belum pernah [naik] ke sana sebelumnya dan Anda akan 'sial, dia mengendarai motor yang cepat!'”

Although Oliveira is going from a factory team to a satellite outfit, Mamola suggests the riders going to fill the gaps in the Austrian line-up could have a tougher time next year.

Meskipun Oliveira beralih dari tim pabrikan ke tim satelit, Mamola memprediksi pembalap yang akan mengisi kekosongan di skuat KTM Factory menghadapi masa yang lebih sulit tahun depan.

"Kami tahu, KTM akan kencang di Valencia, mereka pernah melakukannya di masa lalu. Jadi kami tahu bahwa Jack Miller dan orang-orang itu akan mengendarai motornya dan berkata 'ah, tidak terlalu buruk.'

“Jelas ada sasis baru yang berbeda yang digunakan Dani [Pedrosa] dan hal-hal seperti itu, tetapi kami tidak tahu seluk beluknya.”

Di tengah periode keseragaman di MotoGP, KTM adalah salah satu pabrikan yang memiliki konsep tidak konvensional untuk prototipenya.

KTM masih menggunakan rangka tabung baja (walaupun dengan tabung oval daripada bentuk bulat yang konvensional), bukan balok aluminium. Mereka juga menggunakan suspensi WP dibandingkan dengan Ohlins yang lain, dan mesin V4 dengan sudut yang sedikit lebih kecil.

Sebagian besar mesin V4 di MotoGP dibangun dengan sudut 90 derajat - contohnya Ducati, Honda, dan Aprilia sejak 2020 - tetapi KTM menggunakan sudut yang sedikit lebih sempit.

“Itu tergantung pada karakter mesin,” Mamola menjelaskan tentang bagaimana perasaan motor dan umpan balik yang diberikannya kepada pengendara. “Dan itulah yang perlu [dikerjakan].”

Some hope for KTM lies in its engineering acquisitions for 2023. “A lot of engineers left Suzuki, some are at Yamaha, some are at KTM, so this is what’s going to happen.”

KTM memiliki beberapa harapan pada akuisisi tekniknya untuk tahun 2023. “Banyak insinyur meninggalkan Suzuki, beberapa di Yamaha, beberapa di KTM, jadi inilah yang akan terjadi.”

Tapi, bukan hanya para insinyur Suzuki yang pindah ke KTM. Ducati juga kehilangan personel, termasuk kepala kru Gresini Enea Bastianini, Alberto Giribuola, yang sebelumnya bekerja dengan Andrea Dovizioso.

Selain itu, "Engineer Jack Miller, Chief Engineer, pergi bersamanya," catat Mamola. “Jadi, apa yang kamu pelajari? Segera setelah Jack naik ke motornya, 'bagus, tapi tidak melakukan ini, ini, ini, ini.' Jadi, apa yang harus mereka kerjakan?”

Setiap perubahan yang dapat dibuat untuk tahun depan harus dilakukan dengan cepat, meskipun musim 2022 berakhir relatif lebih awal dan musim 2023 yang dimulai relatif lebih lambat. “Masalahnya adalah tahun depan, pengujiannya lebih sedikit,” kata Mamola.

Hanya akan ada lima hari tes untuk pembalap MotoGP sebelum 2023, dengan tiga hari di Sepang sebelum tes dua hari di Portimao jelang pembuka musim di sirkuit yang sama.

Ditulis oleh Alex Whitworth