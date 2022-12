Putra Norick Abe Mendapatkan Kursi World Supersort 2023

Setelah menjalankan Kyle Smith, Johan Gimbert, dan Marc Alcoba bersama Marcel Brenner, tim VFT Yamaha mengumumkan Nicholas Spinelli dan Maiki Abe sebagai pembalap mereka untuk musim World Supersport 2023.

Ini merupakan promosi besar bagi Maiki, 18 tahun, yang telah membalap di Japanese Supersport Championship, Asia Road Racing Championship, dan finis ke-27 pada Suzuka 8 jam tahun ini.

Maiki juga mengikuti Yamaha VR46 Master Camp tahun ini, di mana ia bertemu dengan Valentino Rossi, yang merupakan pengagum berat ayahnya Norick pada awal karier balapnya.

Norick Abe mencuri perhatian saat ia bertarung untuk kemenangan pada penampilan wildcard Grand Prix Jepang 500cc tahun 1994, meski apda akhirnya terjatuh tiga lap sebelum finis.

Namun, itu sudah cukup untuk meyakinkan tim pabrikan Kenny Robers Sr. untuk menempatkan pemuda Jepang itu di tim pabrikan Yamaha untuk musim berikutnya.

Abe yang berusia 19 tahun meraih podium 500GP pertamanya di Suzuka pada tahun 1995, tetapi di Suzuka '96 ia mengukir namanya di buku rekor sebagai pembalap Jepang pertama yang memenangkan GP Jepang 500cc, membuatnya jadi pahlawan nasional.

“Saya dapat mengingat segalanya tentang balapan itu,” kenang Abe pada tahun 2005. “Itu adalah musim kedua saya bersama Yamaha dan saya sangat cepat di pra-musim.

"Dua balapan pertama tahun ini adalah di Malaysia dan Indonesia, tetapi keduanya sama-sama berjalan sangat buruk bagi saya, lebih buruk daripada yang mereka lakukan di musim debut saya di tahun '95. Babak ketiga adalah Grand Prix kandang saya di Suzuka dan ada begitu banyak tekanan pada saya untuk melakukannya dengan baik, itu sulit dipercaya.

"Dalam latihan dan kualifikasi saya tidak bagus dan pada saat balapan tiba, tekanan telah menumpuk begitu banyak sehingga saya bahkan tidak bisa memikirkan apa yang saya lakukan.

"Pada akhirnya itu menguntungkan saya karena saya baru saja tersingkir dan membalap sekeras yang saya bisa. Semuanya datang dengan sangat mudah dan saya sangat cepat, itu sedikit mengejutkan! Saya finis lebih dari enam detik di depan [calon juara dunia] Alex Criville... Saya tidak percaya itu Betulkah.

"Saya ingat keesokan harinya minat dari pers, stasiun televisi, dan penggemar sangat luar biasa. Lebih penting lagi, orang-orang di dalam olahraga mulai menganggap saya serius.

"Beberapa orang tidak begitu yakin bahwa saya memiliki bakat untuk memenangkan balapan, tetapi setelah Suzuka '96 mereka mulai melihat saya secara berbeda dan percaya pada kemampuan saya. Perlombaan itu mengubah hidup saya"

Abe meraih dua kemenangan lagi di kelas 500cc, di Rio pada 1999 dan Suzuka lagi pada 2000.

Abe pindah dari Roberts ke tim Yamaha Wayne Rainey untuk tahun 1997 dan 1998, kemudian menjadi pembalap d'Antin Yamaha dari tahun 1999 hingga 2002. Ia mengklaim 17 podium selama karir Grand Prixnya, dengan posisi juara terbaik kelima (1996).

Abe (#56), antara Luca Cadalora dan Mick Doohan, pada debut wild card 500cc.

'Bakat Norick Abe luar biasa'

Direktur balap MotoGP Mike Webb adalah kepala kru untuk Abe di Rainey Yamaha.

Berbicara kepada Crash.net pada tahun 2017, Webb berkata: "Norick mungkin adalah pembalap motor terbaik yang pernah saya temui. Maksud saya pria yang sangat baik.

“Bakatnya luar biasa, dalam arti sebenarnya, artinya terkadang sulit dipercaya. Namun, kadang-kadang itu juga membuat frustrasi, terutama baginya, karena dia memiliki bakat luar biasa tetapi dia tidak selalu bisa merasa benar di atas motor.

"Sepertinya dia adalah seorang seniman; beberapa hari sangat bagus dan bakat mengalir begitu saja, tetapi ada juga hari-hari buruk ketika tidak ada yang berhasil. Ketika semuanya terasa benar baginya, sungguh menakjubkan untuk ditonton."

Abe kesulitan untuk menyesuaikan kecepatan mentahnya di atas 500cc dengan motor 990cc empat-tak yang diperkenalkan pada 2002. Setelah finis terbaik ketujuh selama musim 'comeback' bersama Tech3 pada tahun 2004, ia beralih ke WorldSBK.

Meski sempat beberapa kali merapat, Abe tak pernah naik podium WorldSBK dan pensiun dari kompetisi internasional pada akhir 2006.

Norick tetap dikontrak Yamaha - pabrikan yang menaunginya sejak 1995 - dan kembali ke tanah air untuk berlaga di Japanese Superbike Championship.

Abe memegang posisi, dengan satu putaran tersisa, ketika dia tewas secara tragis dalam kecelakaan lalu lintas jalan raya yang melibatkan sebuah truk (yang bukan kesalahannya) pada Oktober 2007, usianya baru 32 tahun.

Valentino Rossi: 'Abe adalah seorang pahlawan'

Salah satu dari banyak orang yang kagum dengan eksplosifitas Abe di Suzuka tahun 1994 yang adalah Valentino Rossi, yang kemudian mengadopsi julukan 'Rossifumi' ('Norifumi' adalah nama depan resmi Abe) sebagai penghormatan.

"Saya langsung dikejutkan oleh wildcard bernama Norifumi Abe ini," tulis Rossi, menonton balapan di TV, dalam otobiografi yang berjudul 'What if I had never tried it'.

"Abe memiliki rambut lurus panjang dan bahkan ketika dia berdiri diam, dia terlihat seperti karakter yang hebat. Tapi yang terpenting, dia membalap seperti orang gila. Dia sama sekali tidak takut. Saya pikir hari itu adalah balapan tercepat dalam hidupnya.

"Gaya balapnya membuat saya berpikir dia benar-benar gila. Dia bergantian dengan setir terkunci, dan sering harus menjaga dirinya dengan lututnya. Pakaiannya biasanya berasap, dan dia menyalip di tempat yang paling keterlaluan. Kemudinya akhirnya menyerah dan dia jatuh... Tapi bagiku, Abe adalah seorang pahlawan."

Maiki Abe adalah salah satu pebalap muda yang dipilih oleh Yamaha untuk ambil bagian dalam Master Camp VR46 tahun ini di Ranch milik Rossi dan ditemani dalam perjalanan pertamanya ke Eropa oleh ayah Norick, Mitsuo.

“Vale sangat ingin melihat putra dan ayah dari Norifumi Abe, yang merupakan inspirasi besar baginya,” kata Wiliam Favero, Marketing & Communication Manager Yamaha Motor Racing.

Maiki berkata: "Ketika saya mengunjungi gedung VR46 dan melihat banyak motor MotoGP, saya merasa percaya diri bahwa saya akan bergabung dengan tim ini di masa depan! Jadi saya harus tetap termotivasi, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya.

“Bertemu dengan Valentino Rossi di malam terakhir adalah momen yang tidak akan pernah saya lupakan! Ketika saya berada di depannya, saya menyadari bahwa itu adalah dia, pengendara yang selalu saya lihat di TV - sepertinya tidak nyata.

“Selama latihan Valentino, saya memperhatikan teknik perubahan arahnya: sudut kemiringan yang sempurna, sliding, dan garis-garisnya yang indah."