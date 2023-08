Bagnaia Khawatir dengan Penalti Tekanan Ban MotoGP

Mulai Silverstone, penalti waktu pasca-balapan akan diberikan kepada pembalap yang gagal mencapai tekanan ban minimum yang ditentukan oleh Michelin untuk setidaknya setengah dari jarak balapan MotoGP, peringatan akan diberikan untuk pelanggaran pertama.

Sistem pemantauan real-time yang baru telah diperkenalkan untuk mencegah risiko kegagalan ban karena dioperasikan di bawah batas minimum yang sudah dirancang untuk ban.

“Ban kami dirancang untuk bekerja pada tekanan minimum yang diberikan [1,88 bar depan, 1,7 bar belakang]. Anda tidak bisa lebih rendah karena risikonya adalah Anda merusak konstruksi, karkasnya, ”kata bos Michelin MotoGP Piero Taramasso kepada Crash.net.

“Jika [ban] membelokkan atau bergerak terlalu banyak, risikonya adalah Anda merusak ban. Jadi bukan panasnya, ini kerusakan mekanis. Jadi, Anda harus menghormati tekanan minimum ini.”

Tapi pengendara seperti Bagnaia tetap khawatir bahwa menjalankan tekanan awal yang lebih tinggi (untuk menghindari risiko penalti) dapat menghadirkan risiko kecelakaan jika suhu/tekanan naik saat mengikuti motor lain.

"Tekanan ban akan menjadi perubahan besar," kata Bagnaia, yang saat ini memimpin 35 poin, pada Kamis. “Batasnya tinggi, dan jika Anda melebihi batas, mudah untuk jatuh. Jika Anda tidak ingin crash, Anda harus pergi lambat. Dan jika Anda di bawah, Anda dihukum [sekarang].

“Itu sulit… Itu adalah sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan dari kotak, hanya dari motornya. Jika Anda memimpin, tekanan Anda rendah, jika Anda berada di belakang, tekanan Anda tinggi dan tidak mungkin untuk menyalip.

“Di atas [bar] 2.0 mulai menjadi sulit untuk menghentikan motor, untuk menutup garis. Jika Anda ingin melaju cepat, Anda harus mengambil risiko, dan Anda jatuh, atau Anda melambat. Jika Anda lambat, seperti balapan saya di Jerez, saya membiarkan dua lap berlalu untuk menurunkan tekanan.

“Itu tidak akan mudah. Di Komisi Keamanan kami berbicara tentang sudut pandang kami, tetapi keputusannya adalah tetap berpegang pada aturan ini.

“Ini sesuatu untuk keselamatan [tetapi] saya pikir itu tidak lebih aman karena kami tidak pernah memiliki masalah dengan tekanan ban. Untuk belakang ya, tapi ban depan? 1.9 adalah tekanan terbaik - lebih rendah, sepeda bergerak, lebih tinggi, sepeda bergerak.

“Jadi, bagi saya, itu tidak lebih aman. Tapi mereka telah memutuskan. Dalam balapan, jika Anda berada di belakang seseorang selama 10 lap, mungkin tekanan ban akan naik. Kami harus memahami gaya berkendara kami saat tekanan ban mulai meningkat.”

Jorge Martin dari Pramac Ducati, yang saat ini menjadi saingan gelar terdekat Bagnaia, mengatakan: "Jendela [tekanan ban] tidak terlalu besar, jadi berisiko."

"Sulit untuk mengontrol [tekanan]. Naik tinggi dengan tekanan berbahaya," kata Marco Bezzecchi dari VR46, ketiga di klasemen.