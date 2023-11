Espargaro Dijatuhi Penalti Enam Posisi setelah Menampar Helm Morbidelli

Setelah insiden antara Pol Espargaro dan Marco Bezzecchi pada hari Jumat, kali ini giliran sang kakak Aleix yang terlibat konflik dengan Franco Morbidelli. Bedanya, kali ini dengan kontak yang jelas antara keduanya.

Tayangan ulang menunjukkan Morbidelli melakukan overtake yang cukup dekat Espargaro, yang kemudian meluncurkan Aprilia-nya ke bagian dalam Morbidelli di tikungan berikutnya, menyebabkan pasangan tersebut melakukan pukulan fairing dan melebar.

Espargaro jelas sangat marah (menunjukkan sesuatu mungkin terjadi di luar kamera sebelum manuver tersebut) tetapi ketika Morbidelli kemudian berhenti di sampingnya dan membuat isyarat 'tenang', pemain Spanyol itu merespons dengan menampar helm pemain Italia itu dengan tangannya.

Berbeda dengan insiden kemarin antara Pol dan Bezzecchi, yang menyebabkan pebalap Italia itu menabrak roda belakang pebalap GASGAS sebanyak enam kali di zona start latihan, insiden Aleix-Morbidelli kini sedang diselidiki oleh FIM Stewards.

Tempers flared between @AleixEspargaro and @FrankyMorbido12 in FP2 earlier on!



The Spaniard has been fined and handed a 6-place grid penalty for Sunday's race ⚠️#QatarGP pic.twitter.com/0wOq1emo6x