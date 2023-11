FOTO: Aksi Pembalap dengan Tunggangan Barunya di Tes MotoGP Valencia

Marc Marquez

Salah satu yang paling disorot pada tes MotoGP Valencia adalah Marc Marquez, yang melakukan perpindahan fantastis dari Repsol Honda ke Gresini Ducati.

Setelah menyambangi tim barunya dan mencoba duduk di atas tunggangan barunya, Marc akhirnya mengendarai Desmo GP23 pada hari Selasa di Sirkuit Ricardo Tormo.

Tidak butuh waktu lama bagi Marquez untuk mencatatkan waktu yang kompetitif, dengan lima menit tersisa dia berada di posisi kelima, terpaut 0,358 detik dari Jorge Martin.

Marquez telah menandatangani kontrak satu tahun dengan Gresini dan berharap mesin barunya cukup untuk memungkinkannya menantang gelar juara MotoGP pada 2024.

Luca Marini

Luca Marini gets his first lap onboard the Repsol Honda #MotoGP #ValenciaTest pic.twitter.com/ziAGS7gPD0 — Crash MotoGP (@crash_motogp) November 28, 2023

Adik Valentino Rossi ini akhirnya memastikan perpindahannya dari VR46 ke Repsol Honda, di mana ia akan menggantikan Marquez pada 2024.

Ini akan menjadi langkah maju bagi Marini dengan kepindahan dari tim satelit ke pabrikan. Namun, ia harus mengorbankan Ducati yang kompetitif demi Honda yang di bawah standar.

Tapi Marini terkenal karena kemampuan analitisnya dan bisa menjadi pembalap yang sempurna untuk membantu Honda mengembangkan motor pemenang.

Pedro Acosta

Juara Moto2 itu melakukan penampilan pertamanya di MotoGP pada tes hari Selasa.

Dia akan membalap untuk Tech3 GASGAS pada musim 2024 setelah mendapat panggilan ke kelas utama.

Begitulah bakat luar biasa yang dimiliki remaja tersebut, KTM rela menurunkan Pol Espargaro yang berpengalaman ke peran tes dan wildcard.

Mampukah Acosta menjawab hype yang muncul seputar dirinya?

Alex Rins

Rins menaiki Yamaha-nya untuk pertama kalinya pada hari Selasa, pindah dari LCR Honda setelah musim 2023 yang tidak biasa.

Pembalap Spanyol itu menjadi pemenang Grand Prix pertama Honda selain Marquez sejak 2018 saat sukses di Texas.

Namun patah kaki di Mugello kemudian merusak sisa tahunnya. Ia menegaskan akan meninggalkan Honda, setelah mengeluh bahwa masukannya untuk mengembangkan motor tidak diprioritaskan, selama ia absen karena cedera.

Franco Morbidelli

Morbidelli menghabiskan bulan-bulan pertama tahun 2023 dengan risiko kehilangan kursinya di MotoGP, tetapi ketika akhirnya muncul kabar bahwa Yamaha akan memecatnya, tapi itu justru membuka opsi yang lebih baik.

Itu karena Morbidelli akan melompat ke Ducati spek pabrikan di Pramac pada tahun 2024.

Marquez dan Marco Bezzecchi sempat bersaing memperebutkan motor Pramac, di mana Jorge Martin hampir meraih gelar juara pada tahun 2023. Tapi Morbidelli mendapat anggukan.