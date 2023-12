Trackhouse Racing Mengambil Alih RNF Aprilia untuk Musim 2024

Trackhouse Racing ditunjuk sebagai tims satelit baru Aprilia untuk musim MotoGP 2024, menggantikan tim RNF milik Razlan Razali yang slot gridnya tidak diperpanjang.

Tim yang dimiliki oleh Justin Marks dan rapper Pitbull itu memulai perjalanannya di dunia balap tiga tahun lalu di kejuaraan Stock Car Amerika Serikat NASCAR.

Setelah meraih kesuksesan awal di Amerika, Trackhouse melihat ajang yang lebih besar, yakni MotoGP mulai musim 2024.

The Trackhouse livery is based on Nicky Hayden's 2008 Ducati test livery #MotoGP pic.twitter.com/tOJL2FShXK