Zarco Sebut Tes Qatar Tidak Menggambarkan Potensi Honda

Johann Zarco menjadi pembalap Honda tercepat pada tes Qatar, meski hanya berada di posisi ke-17.

Itu adalah tes yang mengecewakan bagi Honda karena keempat pembalapnya hanya unggul dari Augusto Fernandez, dan jarak 1,2 detik ke Francesco Bagnaia di puncak timesheets jelas menghawatirkan.

Zarco, pemenang Phillip Island 2023, menyelesaikan 52 lap di atas RC213V yang dia percaya sebagai langkah penting.

Memilih untuk tidak memikirkan timesheets tes Qatar, Zarco mengatakan: "Posisi tersebut tidak mencerminkan potensi kami yang sebenarnya, namun ini merupakan ujian yang menarik.

“Kami telah mencoba banyak item, dan saya menikmati putaran di atas motor, dan itu penting.

“Hari-hari ini sangat berguna untuk melihat area mana yang perlu ditingkatkan, dan saya menyukai kinerja Honda sejauh ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim atas pekerjaan mereka.”

Tepat berada di belakangnya ada rekan satu tim Takaaki Nakagami, yang menikmati langkah maju 'signifikan' dibandingkan kunjungan terakhirnya ke Lusail.

"Kami telah mengambil langkah maju yang signifikan, dan dibandingkan terakhir kali kami berada di sini, beberapa bulan yang lalu, kesenjangan tersebut sangatlah penting," ungkap Nakagami.

“Namun, pabrikan lainnya juga mengalami kemajuan, jadi kami harus terus bekerja, karena posisi tersebut tidak mencerminkan potensi kami.

“Secara keseluruhan, situasinya menguntungkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik.”

Takaaki Nakagami, Qatar MotoGP test, 20 February

Usaha Honda untuk mengembalikan statusnya sebagai pabrikan papan atas MotoGP terlihat sepanjang musim dingin dengan RC213V yang dirombak total. Namun, lebih banyak pekerjaan dibutuhkan untuk mengejar Ducati, Aprilia, dan KTM.

Hal tersebut disorot oleh bos tim LCR Lucio Cecchinello, yang mengatakan kepada MotoGP.com: "Honda telah bekerja sangat keras dalam beberapa bulan terakhir. Saya berpikir lebih keras dari sebelumnya.

“Mereka telah berupaya keras untuk motor barunya dan saya harus mengatakan bahwa semua yang kami uji sejauh ini menunjukkan peningkatan.

“Kami merasa semakin dekat dengan pesaing kami. Masih ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, jadi mari kita tetap membumi.

“Tapi kami semua sangat bersemangat dan termotivasi di dalam garasi.”

Pemulihan Honda akan dibantu oleh regulasi konsesi baru, di mana mereka akan mendapat banyak kelonggaran teknis seperti halnya Yamaha.

Kedua pabrikan Jepang tersebut akan memiliki waktu tes paling banyak sepanjang 2024, dan pembalap full-time juga diperkenalkan untuk mengikuti pengujian.

“Itu adalah aset yang sangat kami senangi,” kata Cecchinello. “Di sisi lain kami juga terbatas dalam jumlah ban.

“Pada kenyataannya, kami tidak dapat menggunakan ban sebanyak itu sehingga kami memiliki kelonggaran namun kami sedikit membatasinya.

“Ini akan sangat membantu untuk meningkatkan motor kami karena kami akan memiliki lebih banyak waktu pengujian dengan pebalap penguji dan pebalap utama kami.”