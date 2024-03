Lorenzo Mencari Tahu Penyebab Marquez Tertinggal di Qatar

Jorge Martin mengendarai Ducati GP24 yang baru dan telah ditingkatkan, sementara juara MotoGP enam kali Marc Marquez mengendarai GP23 pemenang gelar musim lalu.

Pun demikian, selisih top speed antara kedua Ducati sedikit mengejutkan di MotoGP Qatar.

Tapi itu bukan karena perbedaan motor, namun karena Marquez kehilangan waktu dalam akselerasi saat keluar dari tikungan terakhir.

Ingin mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan kecepatan, Lorenzo bertanya kepada Marquez pasca balapan: “Saya sedikit terkejut dengan perbedaan kecepatan dibandingkan dengan motor Martin, yang tidak saya lihat kemarin.

“Tapi hari ini jelas sekali Anda kehilangan dua atau tiga persepuluh dari mesin. Saya tidak tahu apa penyebabnya.

“Lalu pertanyaan sederhananya: apa yang hilang untuk menang? Apakah sirkuit tersebut juga memengaruhi Anda? Di sini, di Qatar, Anda belum pernah menang berkali-kali.”

Marquez memberikan respons yang jelas terhadap mantan rivalnya itu, mengklaim itu tidak ada hubungannya dengan potensi motor.

Melakukan tikungan terakhir dengan cara yang lebih baik selama sprint, Marquez mengakui kesalahannya.

“Ya, ya, saya hanya menang sekali, pada tahun 2014,” Marquez memulai menanggapi Lorenzo. “Qatar selalu menjadi hambatan bagi saya, tetapi target saya adalah berada di lima besar, baik dalam sprint maupun balapan.

“Tapi lebih dari kurangnya [kecepatan] dari mesin, itu adalah kesalahan saya. Saya keluar dari tikungan terakhir dengan buruk.

“Pada sprint saya melakukannya dengan sangat baik. Kami juga melakukan sedikit perubahan pada motornya karena berpikir itu akan membantu dan kami melihat bahwa saya merasa tidak terlalu nyaman dan ini membuat saya kehilangan akselerasi, yang merupakan kunci dalam pertarungan ini.

“Saya menang dalam poin-poin lain tetapi itu tidak memberi kompensasi. Jadi kami perlu mencatat hal ini untuk balapan berikutnya, tapi untuk saat ini, apa yang kurang masih kurang

“Saya perlu mengelola tikungan cepat dengan lebih baik dan juga mengelola ban depan dengan lebih baik.

“Saya terlalu banyak bertarung dengan motor, saat sprint saya merasa lebih nyaman, jadi kita lihat saja apakah kami bisa mempertimbangkan semua ini dan belajar.”