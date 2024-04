Ditolak Quartararo, Aprilia Siapkan Rencana Baru di Pasar Pembalap

Aprilia mengisyaratkan bahwa mereka akan mempertahankan duet pembalapnya untuk 2025, tapi mereka akan melihat alternatif.

Pabrikan asal Italia itu dikabarkan gagal mengejar Fabio Quartararo yang memilih bertahan dengan Yamaha.

Who would have lost their spot if Quartararo came onboard is unclear.

Siapa yang akan dikorbankan jika Quartararo datang masih belum jelas. Namun beberapa hari kemudian, Maverick Vinales memberikan pengingat akan talentanya dengan memenangi MotoGP Amerika.

Dengan kontrak keempat pembalapnya akan habis akhir musim ini, Rivola menjelaskan bagaimana rencana Aprilia untuk line-up 2025.

"Itu adalah dilema yang bagus," ujar Rivola, CEO Aprilia Racing, kepada TNT Sports.

“Prioritas nomor satu adalah selalu membuat motor sebaik mungkin sehingga para pebalap kami, dan semua pebalap lainnya, kami menarik perhatian mereka.

“Kami punya Aleix Espargaro - kami memanggilnya kapten.

“Saya bisa melihat masa depan cerah bagi Maverick untuk menjadi kapten tim kami di masa depan.

“Mari kita lihat kapan Aleix ingin berhenti, atau apa yang ingin dia lakukan terhadap kita.

“Bagi kami, yang terpenting adalah menghormati pembalap kami.

“Lalu, periksa pembalap kami di Trackhouse. Mereka tumbuh dengan baik. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk merasakan Aprilia yang bukan motor mudah.

“Prioritas pertama adalah bersama para pebalap Aprilia. Kemudian kami akan memeriksa pasar.

“Siap mendengarkan semua orang. Tapi kami tidak benar-benar mencari seseorang.”

Setelah performa menakjubkan di awal musim yang mencakup dua kemenangan Sprint dan kemenangan Grand Prix di COTA, Vinales tampaknya menjadi prioritas utama Aprilia untuk memperpanjang masa tinggalnya.

Espargaro, pebalap tertua di grid, tengah mempertimbangkan untuk pensiun pada akhir tahun ini. Pembalap veteran itu mengatakan dia akan mengambil keputusan akhir dalam beberapa putaran berikutnya.

Duo trackhouse Miguel Oliveira dan Raul Fernandez belum sepenuhnya menguasai motor mereka, dan rumor telah beredar bahwa tim yang asal Amerika mungkin menginginkan pembalap Amerika.

Enea Bastianini dan Jorge Martin telah dikaitkan dengan tim pabrikan Aprilia.

Siapapun yang tidak mendapatkan tempat di pabrikan Ducati untuk tahun 2025 - baik itu Bastianini atau Martin - tampaknya akan menerima kursi pabrikan lain ketimbang turun ke tim satelit Ducati.