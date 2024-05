Miller Menjawab Rumor Kehilangan Kursi KTM untuk 2025

Jack Miller has spoken out about the rider market amid rumours that his days are numbered at KTM

Saat rekan satu timnya Brad Binder sudah memiliki kontrak jangka panjang dengan KTM, Jack Miller - seperti halnya mayoritas grid MotoGP - akan melihat kontraknya habis tahun ini.

Kehadiran rookie sensasional di tim satelit KTM - Tech3 GASGAS - memunculkan rumor bahwa Miller akan kehilangan kursinya untuk pembalap Spanyol itu.

Miller berkata menjelang MotoGP Catalunya akhir pekan ini: “Tentu saja jika saya dapat menunda negosiasi kontrak tersebut, saya akan dengan senang hati melakukannya, dan memberikan beberapa hasil yang layak untuk membantu peluang saya.

“Tapi kami tidak bisa. Ada obrolan yang terjadi.

“Saya fokus untuk melakukan yang terbaik yang saya bisa, mendapatkan hasil yang layak, memberikan poin kepada tim.

“Dan biarkan kekuatan yang ada yang melakukan negosiasi.

“Yang bisa saya lakukan hanyalah apa yang telah saya lakukan, bekerja keras sepanjang minggu untuk mewujudkan hal yang sulit ini.”

Miller dikaitkan dengan kepindahan ke Honda - pabrikan yang memberinya debut MotoGP pada 2015 - jika dia kehilangan posisinya oleh Acosta.

Tapi Miller masih bisa bertahan di KTM dan secara efektif bertukar posisi dengan Acosta di Tech3 GASGAS tahun depan.

Itu bukanlah awal musim kedua bersama KTM yang diharapkan oleh Miller.

Akhir pekan yang baik di Portugal telah menjadi sorotan, tetapi ia gagal menyelesaikan dua Grand Prix terakhir, dan duduk di urutan ke-13 klasemen MotoGP.

“Hanya memiliki dua P5 di Portimao bukanlah tujuan saya, pada musim ini,” katanya sebelum putaran Barcelona akhir pekan ini.

“Saya harus menerima sutasinya, kami hanya harus terus bekerja."

Dia menambahkan: “Semoga saja kita dapat menemukan kaki kita.

“Kami memiliki kecepatan yang lumayan sepanjang akhir pekan [di Le Mans] namun, dalam Sprint dan Grand Prix, kami tidak mampu menjaga motor tetap berada di jendela.

“Hal terbesar bagi saya adalah memahami bagaimana kita bisa membuat jendela grip lebih besar.

“Saat kami mendapatkan grip, motor bekerja dengan baik. Begitu saya keluar dari jendela itu, saya semakin menderita dan waktu putaran semakin sulit didapat.

“Di sini gripnya sangat rendah. Kami menemukan langkah besar tahun lalu pada hari Minggu. Melihat kembali data yang kami pelajari tahun lalu, kami memiliki gambaran kasar tentang apa yang harus kami lakukan, dalam hal penyiapan.

“Kami menggunakan bagian belakang untuk menghentikan mootor. Saat saya menderita dengan grip, saya kesulitan menghentikan sepeda. Saya tidak bisa menggunakan titik pengereman yang kuat.”

Miller ditanya apakah KTM-nya mungkin akan bergetar jika cengkeramannya rendah, dan dia berkata: “Itu tergantung. Di Jerez, ketika gripnya meningkat, pada hari Minggu kondisinya tinggi dibandingkan pada hari Sabtu, sepertinya hal itu mulai meningkat…

“Akan menarik untuk melihat di sini bagaimana casing ban belakang yang baru dapat beradaptasi dengan kondisi ban belakang yang secara tradisional sangat keras.”