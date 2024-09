VIDEO: Mengikuti Valentino Rossi Beraksi di VR46 Motor Ranch

Valentino Rossi mungkin sudah hampir tiga tahun pensiun dari balap motor profesional, tetapi itu tidak menghentikannya mengendarai motor yang tetap menjadi cinta sejatinya.

Sebuah video baru yang diunggah Rossi di akun media sosialnya membawa anda bergabung bersamanya dan juara dunia MotoGP bertahan, Francesco Bagnaia, untuk sesi latihan di VR46 Motor Ranch, yang juga menampilkan bintang VR46 Ducati Marco Bezzecchi.

Meski absen dari grid MotoGP dalam beberapa tahun terakhir, Rossi jelas masih belum kehilangan sentuhannya di lintasan. Mengendarai Yamaha YZ450F, The Doctor terlibat pertarungan menarik dengan Bezzecchi dan Bagnaia selama beberapa putaran di Ranch.

Tidak jelas kapan tepatnya video ini diambil, tetapi mengingat kejadian di Grand Prix Aragon akhir pekan lalu, penggemar Alex Marquez yang menonton mungkin akan merasa lega melihat Bagnaia mundur dari gerakannya di sekitar sisi luar Bezzecchi menuju salah satu dari dua tikungan tajam di lintasan.

Sementara Bagnaia dan Marquez melakukan kontak di Aragon, Rossi beraksi di Texas pada Lone Star Le Mans, 6 Hours of COTA di Circuit of the Americas.

Mobil BMW #46 yang dikendarainya hanya lolos kualifikasi di posisi ke-15, tetapi naik ke posisi keempat dan mengejar posisi ketiga dengan waktu tersisa sekitar 15 menit pada ronde keenam World Endurance Championship tahun ini, hanya untuk masalah mekanis yang membuat Rossi, Ahmad Al Harthy, dan Maxime Martin tersingkir dari perlombaan saat hampir mendekati garis finis (dalam konteks perlombaan enam jam).

Sebelum pensiun, dan meskipun suhu sekitar mendekati empat derajat celcius di Austin akhir pekan lalu, Rossi tampak menikmati balapan WEC. Mungkin tidak sebanyak dia menikmati trek datar dengan pembalap seperti Bezzecchi dan Bagnaia, menurut kami.