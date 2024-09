MotoGP Indonesia: Melihat 'Museum MotoGP' di Mandalika

Gelaran MotoGP Indonesia tahun ini terasa berbeda dengan kehadiran Pertamina MotoGP Experience Gallery yang diresmikan pada hari Sabtu (28/9) oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC)dan PT Pertamina (Persero) bertepatan dengan kualifikasi Grand Prix Indonesia 2024.

Terletak di dekat MotoGP VIP Village, museum ini memiliki dua galeri utama, fokus utamanya tertuju pada North Galleri yang menyuguhkan pengalaman mendalam tentang MotoGP dengan berbagai zona interaktif dan informatif.

Pengunjung dapat merasakan kecepatan ekstrem motor MotoGP di area "Up-to 366.1 Kilometers per Hours" dan jika Anda menonton di bersama Anak, bisa juga mencoba "Kids Corner," sebuah aktivasi edukasi yang dirancang khusus untuk anak-anak. Program ini merupakan Intellectual Property (IP) dari Dorna melalui instalasi interaktif di galeri ini.

Inside of Pertamina MotoGP Experience Gallery

Di galeri “Safety Behind The Wheels,” ditampilkan memorabilia asli milik pembalap yang didatangkan oleh Dorna. Ada juga area "Beyond the Circuits" memberikan pengalaman "backstage access" kepada pengunjung untuk mengintip suasana di dalam paddock, menunjukkan bahwa pembalap mendapat dukungan dari sisi teknis selama balapan.

Terdapat juga area "The Frontrunners (Pertamina)" yang terdiri dari tiga section: Pertamina & Motorsport, yang menampilkan sejarah keterlibatan Pertamina dalam perkembangan industri motorsport di Indonesia, Pertamina Lubricants, yang menyoroti inovasi Pertamina dalam produk pelumas, dan Pertamina Enduro VR46.

Pengunjung juga dapat melihat tantangan unik di Sirkuit Mandalika di area "The Twists and Turns" serta melihat perjalanan pembangunan di sirkuit dan budaya lokal di "Brief History of Mandalika & MotoGP."

Last but not least, ada juga "The Lane of Fame" yang menampilkan para pembalap yang berlaga di Pertamina Grand Prix of Indonesia musim ini serta momen-momen bersejarah lain di MotoGP.

Pertamina MotoGP Experience Gallery akan dibuka untuk umum sehingga semuapenggemar MotoGP dapat merasakan pengalaman lebih dekat dengan kejuaraan dari dekat.