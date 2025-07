Bos Aprilia Menilai Titik Lemah RS-GP 2025

Menjelang musim MotoGP 2025, Aprilia menjadi satu-satunya pabrikan yang mengganti kedua pebalapnya. Juara bertahan MotoGP Jorge Martin and Marco Bezzecchi direkrut, menggantikan Aleix Espargaro yang pensiun dan Maverick Vinales.

Untuk membuat tantangan lebih besar bagi skuad Noale, mereka hanya memiliki satu pembalap yang bertahan di RS-GP antara musim 2024 dan 2025, yaitu Raul Fernandez dari Trackhouse Racing.

Both factory riders had a contrast in fortune this season. While Martin had his season plagued by strings of injuries – and then a contract dispute with the team – Bezzecchi found himself as the leader for Aprilia.

Bezzecchi secara konsisten finis sebagai RS-GP teratas, dan meraih kemenangan perdana Aprilia di Silverstone, kemudian naik podium ganda di Assen akhir pekan lalu, finis ketiga di Sprint Sabtu dan kedua di belakang Marc Marquez di Grand Prix.

Sementara Fernandez, setelah awal musim yang lambat dibandingkan rookie Trackhouse Ai Ogura, bangkit dengan finis 10 besar berturut-turut di tiga grand prix terakhir, yang terbaru adalah finis kedelapan di Assen.

Perombakan ini tidak hanya terbatas pada susunan pembalap, karena mereka mengganti Romano Albesiano yang pindah ke Honda dengan Fabiano Sterlacchini, mantan jenius teknis Ducati yang berasal dari KTM.

Aprilia menunjukkan titik lemah RS-GP

Direktur Balap Aprilia Massimo Rivola, di tengah periode performa hebat timnya, diminta untuk mengakui titik lemah motornya.

“Sejak awal musim, terutama dibandingkan dengan yang biasa dilakukan [para pembalap], motornya sedikit lebih menuntut fisik,” kata Rivola di Assen, di mana Bezzecchi finis kedua.

“Motornya sedikit lebih agresif. Itu membuat motornya sedikit lebih sulit untuk mencapai 100%, dan dapat diulang. Jadi kami membuat motor yang lebih halus di mana-mana.

“Arahnya - berkat kerja keras Fabiano Sterlacchini dan anak buahnya - datang dengan pengalaman dalam arah seperti itu. Kami pikir kami menuju ke arah yang benar.”

Masih jadi referensi di sisi aero

Aprilia

Namun, Rivola juga tahu di mana letak kelebihan motor tersebut.

Aprilia dikenal dengan inovasi radikal mereka di sisi aerodinamis pada RS-GP, seperti spesifikasi fairing ground-effect pada tahun 2024, dan fairing jok belakang yang pertama kali diperlihatkan pada uji coba pasca-Grand Prix Jerez awal musim ini.

“Di sisi aerodinamis? Saya tidak ingin terlihat sombong, tetapi saya pikir kami adalah acuan di area tersebut,” kata Rivola.

Dengan performa Aprilia dalam beberapa minggu terakhir, muncul pertanyaan tentang mengapa Martin ingin hengkang, dengan Honda dilaporkan menjadi tujuan pilihannya.

Meskipun Honda juga telah membuat langkah besar ke depan tahun ini, mereka tertinggal dari Aprilia pada putaran terakhir.