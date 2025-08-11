"Beberapa Kesalahan Saya, tapi Lainnya…" - Mir Tentang Kecelakaannya di 2025

Joan Mir dari tim pabrikan Honda "berharap memiliki kekuatan untuk terus melaju" di paruh kedua musim 2025 setelah 12 putaran pertama musim yang penuh insiden.

Setelah musim 2024 yang menyedihkan, Honda telah membuat kemajuan yang signifikan dengan RC213V-nya di paruh pertama musim ini.

Merek Jepang ini mengakhiri paceklik kemenangannya di Grand Prix Prancis, setelah Johann Zarco dari LCR mendominasi balapan basah yang dramatis, sebelum finis kedua di Grand Prix Inggris berikutnya.

Saat jeda musim panas, Honda berada di posisi keempat klasemen konstruktor dan hanya terpaut 40 poin dari Aprilia dalam persaingan ketat untuk posisi kedua klasemen pabrikan.

Namun, duo tim pabrikan Honda kesulitan beradaptasi dengan performa Zarco, dengan cedera yang memengaruhi musim Luca Marini.

"Ada yang merupakan kesalahanku, dan ada yang bukan."

Joan Mir telah mengalami delapan kecelakaan di grand prix dan 15 kecelakaan sepanjang musim ini, dengan juara dunia 2020 tersebut beberapa kali terlibat dalam kecelakaan pembalap lain.

Hal ini membuat pembalap Spanyol tersebut terpuruk di posisi ke-19 klasemen dengan hanya 32 poin, sementara Mir telah menunjukkan potensi untuk naik lebih tinggi dari posisinya saat ini.

Merefleksikan paruh pertama musim ini, ia mengatakan kepada motogp.com: “Saya rasa paruh pertama musim ini dipenuhi banyak kecelakaan, beberapa di antaranya adalah kesalahan saya dan yang lainnya bukan.

“Saya mencoba belajar dari kecelakaan yang merupakan kesalahan saya, tetapi untuk kecelakaan lainnya saya tidak bisa belajar darinya.

“Saya hanya berharap memiliki kekuatan untuk terus berjuang seperti yang saya lakukan dan saya yakin Honda akan memberikan sesuatu yang akan membantu saya bersaing dengan pembalap lain.”

Mir lolos kualifikasi di posisi kelima pada Grand Prix Ceko tepat sebelum libur musim panas, tetapi tersingkir di lap pembuka oleh Alex Marquez dari Gresini setelah upaya menyalipnya meleset.

Ini menyusul Grand Prix Jerman di mana Mir melaju dengan baik di dalam zona poin sebelum disapu bersih oleh Ai Ogura yang terjatuh di Tikungan 1.

Pada Grand Prix Belanda sebelumnya, Mir tak berdaya menghindari Ducati Gresini milik Fermin Aldeguer yang mogok setelah pembalap rookie tersebut mengalami kecelakaan.

Mir mengatakan setelah Grand Prix Ceko bahwa nasib buruknya karena sering terlibat kecelakaan dengan pembalap lain disebabkan oleh fakta bahwa Honda yang digunakan saat ini tidak memiliki tenaga yang cukup untuk bersaing dan kemampuannya untuk mengerem lebih lambat dari yang diharapkan para pesaingnya.