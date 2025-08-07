Satu Pembalap MotoGP Tolak BMW untuk Menggantikan Razgatlioglu

Upaya BMW untuk menggantikan Toprak Razgatlioglu dengan pebalap MotoGP dikabarkan gagal.

Rumor di paddock World Superbike menyebutkan Danilo Petrucci dilirik BMW pada tahun 2026, saat Razgatlioglu menuju MotoGP.

Razgatlioglu bergabung dengan Pramac Yamaha, menciptakan lowongan yang menarik di BMW - tetapi bahkan mungkin ada dua motor yang tersedia.

Masa depan rekan setim Razgatlioglu di BMW, Michael van der Mark, juga dipertanyakan.

Menurut Motosprint, Maverick Vinales telah didekati untuk pindah ke WorldSBK dengan BMW pada tahun 2026.

Namun, Vinales tidak akan memanfaatkan kesempatan itu, klaim laporan tersebut.

BMW masih mencari pembalap untuk 2026

Hal ini membuat BMW harus membuat keputusan terkait posisi Van Der Mark, dengan asumsi mereka merekrut Petrucci untuk menggantikan Razgatlioglu.

Alvaro Bautista, Jonathan Rea, dan Andrea Iannone adalah beberapa nama terkenal dengan masa depan yang belum pasti di WorldSBK. Belum ada satu pun dari mereka yang memiliki kontrak untuk tahun 2026.

Namun, Vinales telah menunjukkan peningkatan performanya belakangan ini di tim Tech3 KTM.

Ia dianggap berperan penting dalam pengembangan RC16 yang sempat mengalami kesulitan di awal musim.

Vinales unggul satu poin di klasemen atas pebalap pabrikan KTM, Brad Binder, di posisi ke-11. Pedro Acosta, di posisi ketujuh, adalah pebalap KTM dengan posisi terbaik.

Ia finis kelima di MotoGP Spanyol, setelah penalti tekanan ban yang membuatnya turun podium. Meskipun demikian, ia menerima pujian atas penampilan yang luar biasa, dengan finis kelima di Le Mans dan Assen.

