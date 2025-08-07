Empat Pembalap Yamaha Beri Masukan yang Sama soal YZR-M1

Pembalap Yamaha Fabio Quartararo mengatakan paruh pertama musim MotoGP 2025 merupakan "musim yang sulit".

Memasuki musim 2025, Yamaha tampaknya menjadi merek yang membuat langkah maju terbesar dengan paketnya setelah musim 2024 yang sulit.

Meskipun ada peningkatan nyata dibandingkan tahun lalu, dengan Fabio Quartararo empat kali meraih pole position dan meraih dua podium - masing-masing satu di Grand Prix dan Sprint Race - pabrikan Jepang itu berada di posisi terbawah klasemen pabrikan setelah 12 putaran.

Kecepatan satu putaran Yamaha belum sering didukung oleh performa balapan yang baik, dengan M1 kesulitan mengganti ban di tahap awal, sementara tenaga masih menjadi masalah.

Meskipun demikian, juara dunia 2021, Quartararo, berada di posisi kesembilan klasemen dan hanya tertinggal tujuh poin dari Johann Zarco dari LCR Honda - yang telah memenangkan Grand Prix musim ini.

"Saya rasa di sesi kualifikasi jauh lebih baik dari yang diharapkan," kata Quartararo. "Saat balapan, kami berharap sedikit lebih baik, terutama di lima lap pertama.

"Tapi ini memang sulit [paruh pertama musim] dan saya harap kami bisa melangkah lebih jauh di paruh kedua."

Pembalap 'selaras' dengan masalah YZR-M1

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 British MotoGP © Gold and Goose

Dalam beberapa pekan terakhir, Quartararo terus menekan Yamaha untuk segera mewujudkan proyek yang sukses, mengingat ia akan memasuki bursa pembalap terbuka untuk tahun 2027 setelah kontraknya berakhir.

Rekan setimnya, Alex Rins, mengalami kesulitan di tahun 2025, dengan hasil terbaiknya adalah posisi ke-10 di Grand Prix Jerman – yang merupakan posisi terakhirnya dalam balapan yang sarat kecelakaan itu.

Setelah 12 putaran, Rins tertinggal 60 poin dari Quartararo yang kini berada di posisi ke-18 klasemen.

Merefleksikan perjalanannya sejauh ini, Rins berkata: “Yamaha tahu masalah yang kami rasakan.

"Keempat pebalap ini, kami cukup selaras dengan masalah yang kami hadapi.

“Kami perlu, mereka perlu, untuk bekerja keras, untuk pantang menyerah. Ada cara mudah, yang akan baik-baik saja sampai sekarang.

“Dan itu saja. Tapi itu bukan cara kerja yang saya inginkan. Itu bukan cara kerja yang saya pikirkan. Jadi, mari kita tetap bersama dan bekerja.”