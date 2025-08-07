Sulit Temukan Hal Positif di Musim Debut MotoGP, Ogura Tak Panik

Ai Ogura memberikan penilaian jujur terhadap musim rookie-nya di MotoGP.

Rookie MotoGP Trackhouse, Ai Ogura, mengatakan "tidak hal positif, hanya tantangan" di paruh pertama musim perdananya, tetapi ia tidak melihatnya sebagai masalah.

Pembalap Jepang itu merupakan rekrutan kejutan MotoGP oleh tim satelit Aprilia, Trackhouse, di pertengahan tahun lalu sebelum ia memenangkan gelar Moto2.

Ai Ogura mengawali tahun ini dengan impresif, finis kelima di Grand Prix Thailand dan menembus 10 besar tiga kali lebih banyak dalam enam putaran pertama.

Namun sejak itu, performa Ogura menurun, hanya sekali finis di 10 besar setelah Grand Prix Prancis.

Cedera di Grand Prix Inggris memaksanya absen selama dua putaran, yang menghambat kemajuannya.

Speaking after receiving a sporting award in his native Japan, as reported by Autosport Web, Ogura gave a harsh assessment of his season so far.

"Tidak ada hal positif, hanya tantangan," ujarnya. "Dalam dua atau tiga balapan pertama, saya belum sepenuhnya memahami motor secara positif, dan memaksakan diri hingga batas maksimal justru menguntungkan saya.

"Dari situ, pemahaman saya semakin mendalam, dan saya mulai melihat aspek-aspek yang seharusnya tidak saya sadari.

"Dibandingkan dengan balapan-balapan awal, hasil saya belum sebaik balapan-balapan sebelumnya, tetapi saya mengerti bahwa kemajuan harus dicapai selangkah demi selangkah untuk naik ke atas.

"Jadi, saya tidak terlalu khawatir."

Ogura mencatat bahwa Trackhouse, terutama bos tim Davide Brivio, tidak memberi tekanan apa pun kepadanya untuk tampil baik tahun ini dan mendesaknya untuk tidak terlalu memikirkan hasil.

“[Brivio mengatakan kepada saya untuk] tidak mengkhawatirkan hasil tahun ini,” ujarnya. “Tim sangat berhati-hati untuk memastikan saya tidak berkendara di bawah tekanan, dan saya hanya melakukan apa yang saya bisa.”

Setelah 12 putaran pertama, Ogura berada di posisi ke-16 klasemen dengan 51 poin dan tertinggal 46 poin dari rookie terdepan Fermin Aldeguer menjelang Grand Prix Austria akhir pekan depan.

