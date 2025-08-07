Laptime Marc Marquez pada Trackday di Balaton Park Terungkap

Detail seputar laptime Marc Marquez di Balaton Park muncul.

Marc Marquez
Marc Marquez

Laptime tercepat Marc Marquez di tes Balaton Park telah terekam, dan hal itu akan membuat para pesaingnya terkesima.

Para penggemar MotoGP yang jeli melihat angka '1,41' di dasbor Ducati-nya dalam rekaman onboard yang ia unggah dari tes minggu ini.

Ducati melakukan uji coba di Balaton Park, venue baru untuk MotoGP Hungaria mendatang bersama Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli, dan Fabio Di Giannantonio.

Mereka dibantu oleh pembalap penguji Michele Pirro yang sudah pernah berkeliling Balaton Park sebelumnya.

Namun, waktu putaran Marquez-lah yang menarik perhatian. Ia mencatatkan waktu putaran 1'41"5 detik menurut Motorsport.com.

Menariknya, itu berarti rekan setimnya Bagnaia - yang belum mampu mengimbangi Marquez sepanjang musim - lebih cepat pada hari mereka di Balaton Park.

Aldeguer tercepat ketiga, 0,3 detik di belakang Bagnaia, lapor Motorsport.com. Aldeguer unggul sepersepuluh detik dari Morbidelli dan Alex Marquez. Di Giannantonio terpaut setengah detik dari Bagnaia.

Rekor Toprak Razgatlioglu terancam?

Marc Marquez, Toprak Razgatlioglu
Marc Marquez, Toprak Razgatlioglu

WorldSBK adalah kejuaraan pertama yang balapan di Balaton Park bulan lalu, sebelum MotoGP tiba akhir bulan ini.

Toprak Razgatlioglu memenangkan ketiga balapan tersebut untuk mendominasi WorldSBK Hungaria.

Laptime terbaiknya di sesi latihan Jumat adalah 1'39"743, sementara Alvaro Bautista mencatatkan waktu tercepat di Ducati dengan 1'40"551, adapun laptime Razgatlioglu untuk meraih pole position adalah 1'38"357.

Tentu saja, ini sama sekali tidak sebanding dengan hari uji coba. Kondisi, ban, dan terus terang motivasi para pembalap akan sangat berbeda.

Para pembalap Ducati di Balaton Park minggu ini mengendarai Panigale V4, bukan motor MotoGP mereka, yang jauh lebih bertenaga daripada Superbike milik Razgatlioglu.

Jadi, meskipun faktanya tidak banyak yang bisa membedakan antara fakta dan fiksi, tetap menarik untuk membayangkan apa yang mungkin dilakukan Marc Marquez dan Bagnaia terhadap rekor yang dicetak Razgatlioglu.

Razgatlioglu memuji Sirkuit Balaton karena zona pengeremannya yang keras, sebuah karakteristik yang sangat cocok untuknya.

Namun, sirkuit Hungaria ini sangat berfokus pada tikungan kiri sehingga Marquez juga akan menjilat bibirnya.

MotoGP Hungaria akan berlangsung pada 22-24 Agustus, tetapi para pembalap akan balapan pertama di Austria akhir pekan depan.

In this article

Laptime Marc Marquez pada Trackday di Balaton Park Terungkap
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 Feature
Kenapa Mercedes Belum Mengonfirmasi Line-Up Pembalap F1 2026?
1h ago
Kimi Antonelli and George Russell
MotoGP News
Satu Pembalap MotoGP Tolak BMW untuk Menggantikan Razgatlioglu
1h ago
Maverick Vinales
MotoGP News
Laptime Marc Marquez pada Trackday di Balaton Park Terungkap
2h ago
Marc Marquez
F1 Feature
Penjelasan: Di Balik Performa Buruk Williams di Grand Prix Hungaria
3h ago
Carlos Sainz, Williams
F1 News
Aston Martin Bereaksi atas Laporan Ralf Schumacher dan Sky Germany
4h ago
Aston Martin

More News

MotoGP News
MotoGP Tak Bisa Memiliki Pendekatan F1 Soal Regulasi Teknis
4h ago
Alex Rins, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Czech MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Nilai Sirkuit MotoGP Hungaria “Tidak Biasa”
19h ago
Marc Marquez
F1 News
Dijelaskan: Apa yang Terjadi Selama Libur Musim Panas F1?
19h ago
Start of the Hungarian Grand Prix
MotoGP News
Lorenzo Sebut Pembalap Ini akan Jadi Ancaman Serius jika Naik Ducati
20h ago
Ducati
F1 News
Ricciardo Dianggap Kehilangan Rasa Lapar setelah Pergi dari Red Bull
20h ago
Daniel Ricciardo