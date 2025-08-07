Laptime Marc Marquez pada Trackday di Balaton Park Terungkap

Laptime tercepat Marc Marquez di tes Balaton Park telah terekam, dan hal itu akan membuat para pesaingnya terkesima.

Para penggemar MotoGP yang jeli melihat angka '1,41' di dasbor Ducati-nya dalam rekaman onboard yang ia unggah dari tes minggu ini.

Ducati melakukan uji coba di Balaton Park, venue baru untuk MotoGP Hungaria mendatang bersama Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli, dan Fabio Di Giannantonio.

Mereka dibantu oleh pembalap penguji Michele Pirro yang sudah pernah berkeliling Balaton Park sebelumnya.

Namun, waktu putaran Marquez-lah yang menarik perhatian. Ia mencatatkan waktu putaran 1'41"5 detik menurut Motorsport.com.

Menariknya, itu berarti rekan setimnya Bagnaia - yang belum mampu mengimbangi Marquez sepanjang musim - lebih cepat pada hari mereka di Balaton Park.

Aldeguer tercepat ketiga, 0,3 detik di belakang Bagnaia, lapor Motorsport.com. Aldeguer unggul sepersepuluh detik dari Morbidelli dan Alex Marquez. Di Giannantonio terpaut setengah detik dari Bagnaia.

Rekor Toprak Razgatlioglu terancam?

Marc Marquez, Toprak Razgatlioglu

WorldSBK adalah kejuaraan pertama yang balapan di Balaton Park bulan lalu, sebelum MotoGP tiba akhir bulan ini.

Toprak Razgatlioglu memenangkan ketiga balapan tersebut untuk mendominasi WorldSBK Hungaria.

Laptime terbaiknya di sesi latihan Jumat adalah 1'39"743, sementara Alvaro Bautista mencatatkan waktu tercepat di Ducati dengan 1'40"551, adapun laptime Razgatlioglu untuk meraih pole position adalah 1'38"357.

Tentu saja, ini sama sekali tidak sebanding dengan hari uji coba. Kondisi, ban, dan terus terang motivasi para pembalap akan sangat berbeda.

Para pembalap Ducati di Balaton Park minggu ini mengendarai Panigale V4, bukan motor MotoGP mereka, yang jauh lebih bertenaga daripada Superbike milik Razgatlioglu.

Jadi, meskipun faktanya tidak banyak yang bisa membedakan antara fakta dan fiksi, tetap menarik untuk membayangkan apa yang mungkin dilakukan Marc Marquez dan Bagnaia terhadap rekor yang dicetak Razgatlioglu.

Razgatlioglu memuji Sirkuit Balaton karena zona pengeremannya yang keras, sebuah karakteristik yang sangat cocok untuknya.

Namun, sirkuit Hungaria ini sangat berfokus pada tikungan kiri sehingga Marquez juga akan menjilat bibirnya.

MotoGP Hungaria akan berlangsung pada 22-24 Agustus, tetapi para pembalap akan balapan pertama di Austria akhir pekan depan.