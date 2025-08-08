BMW Izinkan Razgatlioglu Menguji Motor MotoGP Yamaha Lebih Awal

Toprak Razgatlioglu akan menukar Kejuaraan Dunia Superbike dengan MotoGP pada tahun 2026, dan juga beralih dari BMW untuk Yamaha di tim Pramac.

Ia berharap dapat memasuki seri barunya sebagai juara bertahan WorldSBK, dengan pembalap Turki ini memenangkan gelar pada tahun 2024 dan kini memimpin klasemen.

Namun tahun depan, ia menghadapi prospek yang sulit untuk beradaptasi dengan ban dan motor baru di MotoGP.

Bantuan besar dari BMW

Ia mungkin berharap untuk memulai debut dengan motor barunya di tes pasca-musim Valencia, yang secara tradisional menjadi debut seorang pembalap dengan tunggangan barunya di MotoGP.

Namun GPOne melaporkan bahwa Razgatlioglu berpotensi memulai debutnya di atas Yamaha YZR-M1 lebih Aawal.

Ia terikat kontrak dengan BMW hingga akhir 2025, tetapi mereka tidak ingin menghalanginya untuk memulai lebih awal.

BMW tahu bahwa Razgatlioglu tidak akan menjadi rival mereka tahun depan, jadi mereka tidak masalh untuk mempercepat kepindahannya ke paddock baru, lapor GPOne.

Musim WorldSBK berakhir pada 19 Oktober di Jerez, di mana Razgatlioglu berharap meraih gelar juara untuk ketiga kalinya.

Ia kemungkinan akan menguji motor Yamaha MotoGP pada bulan November, sebelum tes pascamusim tradisional.

That would mean he arrives at the postseason test with several laps and some crucial data already under his belt.

Rekan setimnya untuk susunan pembalap MotoGP 2026 belum diputuskan, dengan pengisi kursi Pramac saat ini - Jack Miller dan Miguel Oliveira - menjadi opsi terkuat.