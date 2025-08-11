Razgatlioglu: Banyak Orang akan Mendiskreditkan Saya di MotoGP

Toprak Razgatlioglu tahu apa yang diharapkan ketika ia menukar paddock WorldSBK ke MotoGP tahun depan.

Toprak Razgatlioglu menyadari kritik akan datang saat ia membalap di MotoGP musim depan.

Razgatlioglu melakukan peralihan yang menarik dari Kejuaraan Dunia Superbike, yang berarti ia akan menjadi salah satu pembalap yang paling disorot di grid MotoGP 2026.

Di antara tantangan besar tersebut adalah ban yang berbeda, spesifikasi motor yang berbeda, rival baru, dan pertukaran BMW dengan Yamaha dengan tim Pramac.

Razgatlioglu adalah juara WorldSBK dua kali, yang kembali meraih kejayaan tahun lalu, dan saat ini ia kembali memuncaki klasemen.

Razgatlioglu siap menghadapi kritik di MotoGP

Namun ia tahu ceritanya akan berbeda ketika ia bergabung dengan para pembalap motor elit dunia tahun depan.

“Di WorldSBK, saya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu tempat ke tempat lain tanpa masalah,” ujar Razgatlioglu kepada GPOne.

“Saya tahu bahwa di paddock lain terdapat dinamika yang sangat berbeda, tetapi saya siap menghadapi semua itu dan menghadapi skenario apa pun yang muncul di hadapan saya.

“Di WorldSBK, jika situasinya buruk, saya akan bertarung untuk podium. Di MotoGP, saya bahkan tidak akan melihatnya karena saya mungkin harus berjuang untuk posisi ke-13, serta posisi kedelapan atau kelima.

“Saya menyadari semua yang menanti saya, yaitu bahwa itu tidak akan mudah sama sekali, dan banyak orang akan mendiskreditkan saya karena saya tidak akan lagi mendapatkan hasil yang saya dapatkan hari ini.

“Tetapi inilah tantangan terbesar saya dan mengapa saya memilih untuk mewujudkan impian MotoGP.”

Razgatlioglu dilaporkan mendapat dorongan besar dari proses adaptasinya setelah BMW mengizinkan pembalap Turki itu menguji YZR-M1 lebih awal dari perencanaan.

Karena Razgatlioglu tidak akan menjadi saingan mereka pada tahun 2026, BMW dengan senang hati membantu.

Itu berarti Razgatlioglu akan tiba di tes pascamusim dengan beberapa data dan putaran yang sudah diperoleh.

Bagaimana performanya musim depan adalah salah satu topik terhangat dalam olahraga ini, tapi  itu akan bergantung pada Yamaha dan paket pengembangan mereka.

Mereka sedang mengembangkan mesin V4 tetapi belum memiliki debut balapan yang dikonfirmasi.

Fabio Quartararo, bintang pabrikan mereka, telah memberikan tekanan kepada Yamaha untuk membangun mesin yang lebih kompetitif yang juga akan membantu Razgatlioglu.

