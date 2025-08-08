Miller Diuntungkan Faktor Non-Teknis dalam Perebutan Kursi Yamaha

Alasan non-teknis disebut-sebut sebagai kemungkinan penyelamat bagi Jack Miller di Pramac Yamaha.

Jack Miller
Jack Miller

Jack Miller diperkirakan akan melanjutkan karier MotoGP-nya karena ia akan lebih menarik bagi Yamaha secara komersial.

Miller dan rekan setimnya di Pramac, Miguel Oliveira, tahu bahwa setidaknya salah satu dari mereka akan hengkang pada tahun 2026 karena tim tersebut telah mengontrak Toprak Razgatlioglu.

Kontrak Miller akan habis pada akhir musim ini, sementara Oliveira memang memiliki kesepakatan, tetapi rumor di MotoGP menunjukkan bahwa kesepakatan itu bisa dibatalkan.

Kehadiran Miller di Suzuka 8 Hours – ketika ia menjadi bagian dari tim Yamaha yang finis sebagai runner-up – juga diperkirakan akan menjadi faktor penting, karena pabrikan Jepang sangat menghargai ajang tersebut.

Faktor non-teknis yang bisa jadi penyelamat Miller

Jack Miller
Jack Miller

Namun, kemampuannya untuk mengalirkan uang ke perusahaan juga tidak boleh diabaikan.

“Secara komersial, Miller sekarang adalah pebalap Monster. Itu sesuai dengan Yamaha,” ujar reporter MotoGP Jack Appleyard kepada podcast Pit Talk Fox Sports.

“Jack jelas merupakan salah satu pebalap paling laku di grid. Memiliki dia dan Fabio di tim pabrikan? Itu menguntungkan secara komersial bagi semua sponsor karena mereka dapat A) menghasilkan konten yang bagus di media sosial dan B) menjual merek di mana pun mereka berada.

“Ini adalah pasangan yang bagus yang membuat orang-orang membicarakannya. Ini berhasil karena banyak alasan.

“Meskipun Jack mengatakan dia tidak punya jawaban dua akhir pekan lalu di Ceko, saya cukup yakin akan ada pembicaraan di Suzuka, di mana masa depannya akan menjadi lebih jelas.”

Miller kini menjadi veteran MotoGP dengan pengalaman membalap untuk Ducati, Honda, dan KTM sebelum bergabung dengan Yamaha.

Oleh karena itu, ia telah menjadi bagian integral dari proyek Yamaha tahun ini dalam hal pengembangan mereka.

Bergabungnya Pramac sebagai tim satelit memberi mereka data pembalap dua kali lipat, dan pengetahuan Miller sangat berharga.

Ia juga telah menyumbangkan hasil yang baik, yaitu P5 di Amerika dan P8 di Jerman.

Fabio Quartararo adalah pebalap Yamaha teratas di klasemen MotoGP, di posisi kesembilan. Namun, Miller berada di posisi terbaik kedua di posisi ke-15, di atas rekan setim Quartararo, Alex Rins.

Miller Diuntungkan Faktor Non-Teknis dalam Perebutan Kursi Yamaha
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Miller Diuntungkan Faktor Non-Teknis dalam Perebutan Kursi Yamaha
11m ago
Jack Miller
F1 News
Liberty Media Catat Laba $1 Miliar dari F1 pada Q2 2025
37m ago
Hungary race start
WSBK News
RESMI: Petrucci Menggantikan Razgatlioglu di BMW untuk WorldSBK 2026
48m ago
Sven Blusch shakes hands with Danilo Petrucci. Credit: BMW.
MotoGP Feature
Analisis: Seberapa Dominan Musim MotoGP 2025 Marc Marquez?
9h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Dutch MotoGP
F1 News
Terungkap: Laptime Charles Leclerc dari Tes Pirelli di Hungaria
22h ago
Charles Leclerc

More News

MotoGP News
Sulit Temukan Hal Positif di Musim Debut MotoGP, Ogura Tak Panik
23h ago
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 Dutch MotoGP
F1 News
Ferrari Disalahkan atas Wawancara Menyakitkan Hamilton di Hungaria
23h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Empat Pembalap Yamaha Beri Masukan yang Sama soal YZR-M1
23h ago
Fabio Quartararo
F1 Feature
Kenapa Mercedes Belum Mengonfirmasi Line-Up Pembalap F1 2026?
07/08/25
Kimi Antonelli and George Russell
MotoGP News
Satu Pembalap MotoGP Tolak BMW untuk Menggantikan Razgatlioglu
07/08/25
Maverick Vinales