Miller Diuntungkan Faktor Non-Teknis dalam Perebutan Kursi Yamaha

Jack Miller diperkirakan akan melanjutkan karier MotoGP-nya karena ia akan lebih menarik bagi Yamaha secara komersial.

Miller dan rekan setimnya di Pramac, Miguel Oliveira, tahu bahwa setidaknya salah satu dari mereka akan hengkang pada tahun 2026 karena tim tersebut telah mengontrak Toprak Razgatlioglu.

Kontrak Miller akan habis pada akhir musim ini, sementara Oliveira memang memiliki kesepakatan, tetapi rumor di MotoGP menunjukkan bahwa kesepakatan itu bisa dibatalkan.

Kehadiran Miller di Suzuka 8 Hours – ketika ia menjadi bagian dari tim Yamaha yang finis sebagai runner-up – juga diperkirakan akan menjadi faktor penting, karena pabrikan Jepang sangat menghargai ajang tersebut.

Faktor non-teknis yang bisa jadi penyelamat Miller

Jack Miller

Namun, kemampuannya untuk mengalirkan uang ke perusahaan juga tidak boleh diabaikan.

“Secara komersial, Miller sekarang adalah pebalap Monster. Itu sesuai dengan Yamaha,” ujar reporter MotoGP Jack Appleyard kepada podcast Pit Talk Fox Sports.

“Jack jelas merupakan salah satu pebalap paling laku di grid. Memiliki dia dan Fabio di tim pabrikan? Itu menguntungkan secara komersial bagi semua sponsor karena mereka dapat A) menghasilkan konten yang bagus di media sosial dan B) menjual merek di mana pun mereka berada.

“Ini adalah pasangan yang bagus yang membuat orang-orang membicarakannya. Ini berhasil karena banyak alasan.

“Meskipun Jack mengatakan dia tidak punya jawaban dua akhir pekan lalu di Ceko, saya cukup yakin akan ada pembicaraan di Suzuka, di mana masa depannya akan menjadi lebih jelas.”

Miller kini menjadi veteran MotoGP dengan pengalaman membalap untuk Ducati, Honda, dan KTM sebelum bergabung dengan Yamaha.

Oleh karena itu, ia telah menjadi bagian integral dari proyek Yamaha tahun ini dalam hal pengembangan mereka.

Bergabungnya Pramac sebagai tim satelit memberi mereka data pembalap dua kali lipat, dan pengetahuan Miller sangat berharga.

Ia juga telah menyumbangkan hasil yang baik, yaitu P5 di Amerika dan P8 di Jerman.

Fabio Quartararo adalah pebalap Yamaha teratas di klasemen MotoGP, di posisi kesembilan. Namun, Miller berada di posisi terbaik kedua di posisi ke-15, di atas rekan setim Quartararo, Alex Rins.