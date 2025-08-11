Yamaha akan Gantikan Alex Rins dengan Jack Miller di 2026?

Sebuah rumor dari paddock MotoGP telah beredar tentang Alex Rins yang akan kehilangan kursi balapnya.

Rins dikontrak Yamaha sampai 2026 sebagai rekan satu tim Fabio Quartararo di tim pabrikan, namun keraguan muncul.

Keputusan kunci Yamaha terkait susunan pembalap mereka ada di dalam proyek satelit Pramac.

Mereka telah mengontrak Toprak Razgatlioglu sehingga harus memilih apakah salah satu pembalap mereka saat ini - Jack Miller atau Miguel Oliveira - akan menjadi rekan satu timnya.

Namun, beredar juga rumor bahwa Miller, yang acap kali menjadi pembalap terbaik Yamaha kedua di belakang Quartararo, mendapatkan promosi ke tim pabrikan.

Yamaha menghadapi keputusan besar terkait Alex Rins

Alex Rins

Hal ini diungkapkan oleh reporter Dorna, Jack Appleyard, telah menjelaskan bagaimana dinamika pebalap di Yamaha bisa jadi lebih rumit.

"Jack ingin tetap di MotoGP. Ada tawaran dari WorldSBK, tetapi sepertinya tawaran itu sudah ditutup," ujar Appleyard kepada podcast Pit Talk di Fox Sports. "Salah satunya dari Honda, tetapi sepertinya Jake Dixon akan menerimanya.

"Suzuka adalah hal yang besar. Banyak yang memandang positif. Keputusan Jack untuk turun di sana menunjukkan kepercayaan yang besar kepada Yamaha. Dia berharap akan mendapatkan imbalan sebagai hasilnya."

Miller finis sebagai runner-up dengan skuat Yamaha di Suzuka 8 Hours, dan pentingnya event tersebut bagi pabrikan Jepang bisa menjadi dorongan yang dibutuhkan Miller untuk kontrak barunya.

“Di mana dia akan berakhir? Tergantung rumor – dan saya tidak tahu seberapa besar pengaruhnya – tentang percakapan antara Yamaha dan Alex Rins,” jelas Appleyard. “Dia adalah pembalap yang luar biasa dengan lima kemenangan MotoGP, bakatnya terlihat jelas.

“Namun sayangnya, jelas bagi semua orang bahwa setelah patah kaki yang mengerikan di Mugello, dia bukan lagi pembalap yang sama.

“Ini percakapan yang sulit karena dia adalah talenta yang luar biasa dan pria yang hebat.

"Tapi bagaimana posisi Yamaha saat ini? Jika mereka ingin menembus level berikutnya, saya rasa mereka tidak bisa memiliki line-up pembalap yang hanya mengandalkan niat baik.

"Mereka perlu membuat keputusan yang sulit dan tegas, serta mendapatkan pembalap yang mampu memajukan proyek ini.

"Apakah itu membayar Alex untuk keluar dari kontraknya setahun lebih awal, mempromosikan Jack, dan menempatkan seorang rookie di samping Toprak? Itu skenario yang menurut sebagian orang cukup cocok.

"Jack akan bisa masuk ke tim pabrikan, seperti yang dia lakukan di Ducati dan KTM, dengan segudang pengetahuan.

"Dia tahu bagaimana memainkan peran 'pembalap kedua'. Dia tahu apa tugasnya. Dia akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik untuk mendukung Fabio."

Rins berada di bawah pembalap satelit Miller di klasemen MotoGP saat jeda musim panas.

Namun, ia belum menunjukkan performa menawan seperti sebelum cedera parah di Mugello pada 2023, dan veteran Spanyol itu hanya sekali finis di 10 besar dalam satu grand prix musim ini.

Ini jauh dari kesuksesannya meraih kemenangan, dan kemenangannya di Circuit of the Americas tahun 2023 dengan Honda masih segar dalam ingatan.

Dan selain alasan performa, di mana Miller adalah pembalap terbaik kedua Yamaha, dia juga memiliki nilai komersil yang tak bisa diabaikan.

Mengingat mereka telah mengontrak Razgatlioglu yang menarik ke Pramac untuk tahun 2026, ini menunjukkan Yamaha senang membuat keputusan berani.