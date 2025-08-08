Analisis: Seberapa Dominan Musim MotoGP 2025 Marc Marquez?

Memasuki jeda musim panas dengan lima pekan berturut-turut mereraih 37 poin, Marc Marquez akhirnya mengakui sesuatu yang sudah lama dipikirkan banyak orang di paddock pada tahun 2025: inilah saatnya ia memenangi gelar.

Setelah 12 putaran, pebalap pabrikan Ducati ini unggul 120 poin di klasemen MotoGP setelah mengumpulkan delapan kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan Sprint Race, dengan hanya dua dari 12 balapan dia tidak hadir di podium hari Minggu.

Dominasi yang ditunjukkan Marquez pada tahun 2025 dengan GP25 mengingatkan pada masa-masa kejayaanya di Honda, tetapi bisa dibilang lebih mengesankan mengingat usianya yang kini 32 tahun dan baru pulih dari cedera lengan serius pada tahun 2020 serta bertahun-tahun pemulihan.

Namun, hal ini juga bertepatan dengan persaingan di kelas yang tidak mampu menandinginya. Alex Marquez tampil apik di awal musim dengan Desmosedici berusia satu tahun milik Gresini, dan bahkan memimpin klasemen dalam dua kesempatan. Namun, ia baru memenangi satu Grand Prix di Jerez.

Sementara itu, Francesco Bagnaia yang diharapkan bisa menjadi saingan berat Marc Marquez tidak bisa berbuat banyak karena ia gagal beradaptasi dengan GP25.

Marc Marquez, tentu saja, telah membuatnya terlihat mudah. Namun, para rivalnya memilih tahun yang buruk untuk membuat kesalahan mengingat betapa hebatnya performa pembalap berusia 32 tahun itu musim ini.

Masih ada 10 putaran tersisa, tetapi perkiraan akurat menunjukkan bahwa Grand Prix ke-18 di Indonesia pada 3-5 Oktober akan menjadi akhir pekan di mana Marquez dinobatkan untuk ketujuh kalinya di kelas utama - menyamai perolehan poin Valentino Rossi pada tahun 2009.

Dengan rata-rata 31,75 poin per akhir pekan dibandingkan dengan 21,75 poin milik rival terdekatnya, Alex Marquez, kemungkinan besar (jika ini terus berlanjut) Marc Marquez bisa merayakan gelar juara Ducati pertamanya di kandang Honda, Motegi.

Jika ia berhasil mencetak 103 poin lebih banyak daripada Alex Marquez selama empat putaran berikutnya - yang bukan tugas mudah - ia bahkan bisa memastikan gelar juara di Misano pada pertengahan September.

Musim 2025 akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu musim terbaik yang pernah ada. Namun bagaimana perbandingannya dengan musim dominan lainnya di era modern?

Bagaimana musim 2025 Marquez dibandingkan dominasi sebelumnya?

Pencapaian Marquez di tahun 2025 sangat mengesankan, terutama mengingat betapa ketatnya persaingan di MotoGP secara umum sekarang dan fakta bahwa ia harus menghadapi 22 balapan tambahan setiap musimnya dengan sprint di atas grand prix tradisional.

Statistik MotoGP 2025 Marc Marquez (Setelah 12 Putaran) Posisi Klasemen 1st Poin 381 Keunggulan Klasemen 120 Kemenangan GP 8 Kemenangan Sprint 11 Podium GP 10

Tak mengherankan, pencapaiannya saat ini mengingatkan kita pada musim paling dominannya hingga saat ini di tahun 2019 - gelar terbarunya sampai saat ini. Saat itu, di atas motor pabrikan Honda, Marquez menang 12 kali dan memimpin klasemen dengan selisih 151 poin di akhir tahun. Itu adalah margin kemenangan terbesar yang pernah diraih pebalap mana pun di era modern. Ia juga hanya sekali gagal naik podium.

Yang lebih mengesankan dari musim tersebut adalah fakta bahwa Honda tidak benar-benar melakukannya. Hanya ada tiga podium HRC lainnya di musim itu, semuanya diraih oleh Cal Crutchlow dari LCR. Hanya Marquez dari pabrikan Jepang yang menang dengan motornya.

Ia meraih total 88,4% dari total poin yang tersedia tahun itu. Saat ini ia memiliki 85,8% dari total poin yang tersedia di tahun 2025, meskipun setelah 12 putaran dibandingkan dengan 19 putaran di tahun 2019.

Tahun 2018-nya juga sama dominannya, unggul 76 poin di klasemen dengan sembilan kemenangan dan hanya empat kali tanpa podium dari 18 putaran. Sebelumnya, pada tahun 2014, ia mencatat rekor menang 13 kali, tetapi hanya unggul 67 poin di klasemen di akhir musim. Ia juga gagal naik podium hanya empat kali dari 18 putaran.

Sebelum dominasi Marquez di MotoGP era 2010-an, Anda harus kembali ke tahun 2011 untuk melihat performa serupa. Juga di atas motor pabrikan Honda, Casey Stoner meraih gelar juara dunia keduanya dengan keunggulan 90 poin dan 10 kemenangan, dengan hanya satu balapan dari 17 balapan yang tidak menampilkannya di podium.

Pada tahun 2007, ia bahkan lebih dominan di atas motor pabrikan Ducati, memenangkan kejuaraan dengan selisih 125 poin dan 10 kemenangan.

Tahun 2010 bagi Jorge Lorenzo merupakan salah satu tahun paling dominan di MotoGP, dengan pebalap Yamaha tersebut unggul 138 poin di klasemen dengan sembilan kemenangan. Rekan setimnya, Valentino Rossi, memenangkan sembilan balapan dan memimpin klasemen dengan selisih 93 poin pada tahun 2008. Dalam kedua kesempatan tersebut, keduanya hanya dua kali tidak naik podium.

Tidak mengherankan, dominasi dan Valentino Rossi adalah dua istilah yang saling berkaitan erat. Pada tahun 2002, tahun pertama era MotoGP modern, ia membawa tim pabrikan Honda-nya meraih 11 kemenangan dan unggul 140 poin di klasemen. Pada tahun 2003, ia menang dengan selisih 80 poin dengan sembilan kemenangan, tetapi berhasil finis di podium di setiap Grand Prix, memberinya 89,25% poin yang tersedia dari 16 putaran.

Gelarnya di tahun 2005 bersaing ketat dengan Marquez di tahun 2019 dalam persaingan saat ini untuk menjadi yang terbaik sepanjang masa. Rossi benar-benar mendominasi, meraih 11 kemenangan dan podium di 16 dari 17 Grand Prix untuk merayakan gelar dengan keunggulan 147 poin dari semua orang.

Musim MotoGP paling dominan - 2002-2025 Pembalap Tahun Motor Poin Keunggulan Kejuaraan Menang Finis Non-Podium Marc Marquez 2019 Honda 420 151 12 1/19 Marc Marquez 2018 Honda 321 76 9 4/18 Marc Marquez 2014 Honda 362 67 13 4/18 Casey Stoner 2011 Honda 350 90 10 1/17 Jorge Lorenzo 2010 Yamaha 383 138 9 2/18 Valentino Rossi 2008 Yamaha 373 93 9 2/18 Casey Stoner 2007 Ducati 367 125 10 4/18 Valentino Rossi 2005 Yamaha 367 147 11 1/17 Valentino Rossi 2003 Honda 357 80 9 0/16 Valentino Rossi 2002 Honda 355 140 11 1/16

Persentasi Total Poin MM93 2025 85.8%* MM93 2019 88.40% MM93 2018 71.30% MM93 2014 80.40% CS27 2011 82.40% JL99 2010 85.10% VR46 2008 82.80% CS27 2007 80.60% VR46 2005 86.40% VR46 2003 89.25% VR46 2002 88.75% *After 12 rounds of 2025

Mana musim terbaik sepanjang masa di MotoGP?

Menentukan musim terbaik sepanjang masa di MotoGP sulit untuk diukur secara akurat. Bisa dibilang, ada dua kemungkinan: pertama, di mana Anda berhadapan langsung dengan rival yang brutal dan langsung menang, atau kedua, di mana Anda begitu memegang kendali hingga hampir memalukan bagi semua orang.

Namun, perebutan gelar MotoGP di era modern jarang sekali berlangsung sengit. Pertarungan 2022-2024 berlangsung hingga babak final, tetapi sebelumnya hanya pada tahun 2017, 2015, 2013, dan 2006.

Begitulah bakat para pembalap terbaik MotoGP di abad ke-21 sehingga kebanyakan dari mereka pernah benar-benar dominan. Namun, menentukan peringkat dominasi murni hampir mustahil karena selalu ada faktor-faktor yang berbeda.

Semua musim yang tercantum dalam tabel di atas hanya mencatatkan tiga kemenangan dari pabrikan pembalap yang menang, kecuali tahun 2003.

Pada tahun 2014, Marquez cukup tak terhentikan, tetapi rekan setimnya, Dani Pedrosa, menghabiskan sebagian besar tahun dengan cedera arm pump. Pada tahun 2011, rekan setim Stoner, Pedrosa, juga mengalami cedera, sementara Andrea Dovizioso tidak cukup baik untuk memenangkan balapan dengan motor pabrikan Honda.

Pada tahun 2010, upaya Lorenzo untuk meraih gelar juara sedikit lebih mudah karena rekan setimnya, Rossi, mengalami patah kaki di pertengahan musim, sementara Dani Pedrosa dari Honda juga mengalami cedera. Hal yang sama terjadi dengan Rossi tahun 2008, dengan Lorenzo yang masih rookie, cepat tetapi rentan melakukan kesalahan.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 German MotoGP © Gold and Goose

Dominasi Rossi di awal era MotoGP memang diraih dengan RC211V motor terbaik di grid. Namun, kualitas para rivalnya tidak sebaik di akhir kariernya. Lima kemenangan diraih oleh pembalap Honda lainnya di tahun 2003, yang menunjukkan kekuatan RC211V dan kemampuan Sete Gibernau, pemenang empat kali di tahun 2003, yang terkadang mengganggu Rossi di awal tahun 2000-an.

Tidak ada pembalap Yamaha yang menang selain Rossi di tahun 2005, tetapi M1 pada tahun-tahun itu dianggap sebagai salah satu motor terbaik yang pernah ada. Tim Yamaha di luar Rossi tidak selalu sekuat rekan-rekannya di Honda, dengan hanya tiga podium yang diraih oleh M1 selain pembalap Italia itu. Podium tersebut diraih oleh Colin Edwards, yang mengakhiri tahun itu dengan selisih 188 poin di klasemen kejuaraan.

Di tahun 2007, Casey Stoner jelas tidak memiliki motor terbaik. Ia memang dominan di Ducati, tetapi motor itu hanya menang sekali di luar 10 kemenangannya. Tahun lalu, ia mengenang bahwa GP7 "tidak terlalu bagus dalam hal apa pun".

Stoner juga kurang dilirik saat itu sebagai seseorang yang mampu mencapai level dominasi tersebut, setelah debut yang cepat namun rawan insiden di LCR Honda pada tahun 2006.

Dalam banyak hal, 2019 Marquez dan 2007 Stoner adalah musim yang paling sebanding di mana satu pembalap tidak terjangkau di kejuaraan. Namun, ada beberapa hal yang membuat 2019 sedikit lebih unggul.

Sebagai permulaan, daya saing grid 2019 jauh lebih baik dari tahun 2007: Marquez mendapati dirinya kalah dalam pertarungan di Mugello, Austria, dan Silverstone tahun itu, dan hampir saja kalah di tempat lain.

Ia mencetak hampir 8% lebih banyak poin sepanjang musim 2019 dibandingkan Stoner tahun 2007, yang dapat dikaitkan dengan Marquez yang sekali turun podium dan Stoner empat kali. Dan seperti yang telah disebutkan, Honda seharusnya tidak mampu melakukan itu: Marquez mampu mengatasi masalah-masalah tersebut, sama seperti Stoner yang mengendarai Ducati.

Jadi, bisa unggul 151 poin melalui semua itu sungguh luar biasa.

Perbandingan Daya Saing Motor Pembalap Musim Motor Menang Kemenangan Lain Marc Marquez 2019 Honda 12 0 (3 podium) Marc Marquez 2018 Honda 9 1 Marc Marquez 2014 Honda 13 1 Casey Stoner 2011 Honda 10 3 Jorge Lorenzo 2010 Yamaha 9 2 Valentino Rossi 2008 Yamaha 9 1 Casey Stoner 2007 Ducati 10 1 Valentino Rossi 2005 Yamaha 11 0 (3 podium) Valentino Rossi 2003 Honda 9 5 Valentino Rossi 2002 Honda 11 3

Pertanyaan tentang motor terbaik di tahun 2025 agak sulit dijawab. GP25 bisa dibilang bukan motor terbaik yang dimiliki Ducati akhir-akhir ini. Motor itu hanya menang sekali di luar tangan Marquez, dan kemenangan Bagnaia di Austin adalah akibat langsung dari Marquez yang jatuh dari posisi terdepan.

GP24, secara teori, memang motor yang lebih baik. Namun, Alex Marquez hanya meraih satu kemenangan Grand Prix dan satu kemenangan Sprint Race. Ducati juga hanya kalah dua kali: sekali di Le Mans saat kondisi basah oleh Honda dan sekali oleh Aprilia di balapan Silverstone yang aneh.

Namun, seperti yang dilakukannya di tahun 2019, Marc Marquez hanya berkutat dengan masalah yang dimiliki motornya - sesuatu yang berulang kali diakui Bagnaia tidak dapat ia lakukan. Soal motor mana yang lebih buruk, Honda 2019 masih mempertahankan performa terbaik Marquez tahun itu untuk saat ini.

Namun, jika ia meneruskan apa yang telah dilakukannya tahun ini, maka akan sulit untuk tidak menganggap tahun 2025 sebagai musim terhebatnya - dan tahun terbaik yang pernah ada bagi seorang pebalap di era modern.