Bagnaia Mengungkap Tantangan Terbesar dari Balaton Park

Francesco Bagnaia dari Ducati mengatakan para pebalap MotoGP akan menghadapi tantangan menarik dalam beradaptasi dengan Sirkuit Balaton Park dengan karakteristik lambat ketika sirkuit tersebut menggelar Grand Prix Hungaria pertamanya akhir bulan ini.

Setelah menjadi sirkuit cadangan dalam kalender selama beberapa tahun, trek Balaton Park yang baru direnovasi akan memulai debutnya di MotoGP untuk putaran ke-14 musim 2025 pada 24 Agustus.

Jelang debut trek di MotoGP, Ducati mengadakan uji coba privat di sirkuit sepanjang 4,15 km tersebut awal pekan ini, memberi kesempatan pada keenam pembalapnya untuk membiasakan diri dengan layout sirkuit.

Salah satunya adalah Bagnaia, mencoba trek tersebut dengan motor balap Ducati Panigale V4 R dan menyebut Balaton "sangat sempit" dan "lambat" tetapi masih "menyenangkan".

"Kesan pertama saya, trek ini berbeda dari yang lain," ujarnya. "Treknya sangat kecil, sangat sempit. Anda sangat lambat di semua tikungan. Jadi, ini berbeda.

"Kami baru berlatih dan dengan Panigale kami sangat menikmatinya. Mari kita lihat dengan [motor] GP, bagaimana kami bisa beradaptasi dengan kecepatan serendah itu. Bagaimanapun, tata letaknya sangat berbeda, tetapi tetap menyenangkan."

Rekan setim Bagnaia sekaligus pemuncak klasemen, Marc Marquez, memiliki pendapat serupa tentang trek terbaru di kalender MotoGP, dengan ia memberikan acungan jempol.

Juara MotoGP enam kali ini diperkirakan akan melaju dengan baik di trek ini, dengan tata letak trek yang didominasi tikungan kiri yang menjadi salah satu keunggulannya.

“Kesan pertama saya di Balaton Park, cukup menarik,” ujarnya. “Ini trek balap yang sangat berbeda dengan banyak stop and go, [banyak] tikungan tajam.

“Sulit untuk dipahami, terutama titik pengeremannya. Tapi begitu Anda memahaminya, kami mulai menikmatinya. Dan aspalnya sangat bagus. Ini trek balap yang berbeda, tetapi kami menikmatinya.”

Michelin telah menggelar uji coba ban di Balaton Park pada bulan Juni dengan motor MotoGP, tetapi hanya pebalap penguji yang diizinkan masuk ke lintasan.

Sebelumnya, Balaton sudah menggelar balapan World Superbike pada 26-27 Juli, yang melihat calon pembalap MotoGP Toprak Razgatlioglu meraih tiga kemenangan di sana.