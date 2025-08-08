Quartararo Ingin Motor yang Siap Menang Sejak Balapan Pertama

Fabio Quartararo mengatakan kontrak MotoGP berikutnya hanya untuk motor yang mampu menang sejak hari pertama, setelah saat ini memperbarui kontrak dengan Yamaha untuk proyek yang masih dalam tahap pengembangan.

Quartararo menunjukkan kepercayaan kepada Yamaha dengan menandatangani perpanjangan kontrak untuk musim 2025 dan 2026, tetapi ia semakin frustrasi dengan minimnya perkembangan dari pabrikan Jepang tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Meskipun pembalap Prancis itu telah meraih empat pole position dan satu podium sejauh ini dengan YZR-M1 yang telah ditingkatkan pada tahun 2025, Yamaha justru turun ke posisi terakhir klasemen konstruktor, di belakang rival Jepangnya, Honda.

Yamaha juga sedang mengembangkan mesin V4 baru yang akan membuatnya sejajar dengan empat pabrikan lainnya, tetapi ujian akhir bagi tim tekniknya yang telah dirombak adalah regulasi tahun 2027 yang berpotensi mengubah format kompetisi MotoGP.

Ketika ditanya apakah ia bersedia mengikuti jejak Marc Marquez dan meninggalkan kontrak bernilai besar demi mendapatkan motor yang lebih kompetitif, Quartararo mengatakan kepada AS: “Kita lihat saja nanti. Pada akhirnya, saya selalu ingin mengutamakan olahraga, tetapi mereka tidak perlu menipu Anda secara finansial. Ke depannya, saya akan mengutamakan olahraga.”

Juara MotoGP enam kali, Marquez, memiliki kontrak yang sah dengan Honda hingga musim 2024, tetapi ia membatalkan kontrak setahun lebih awal untuk pindah ke Gresini Ducati, yang mengakibatkan hilangnya puluhan juta euro.

Quartararo, juara MotoGP 2021, juga diyakini memiliki kontrak yang menggiurkan di Yamaha yang tidak akan mampu ditandingi oleh tim satelit.

Pebalap berusia 26 tahun itu mengklarifikasi bahwa keputusannya untuk tetap bersama Yamaha tidak sepenuhnya didorong oleh gaji, melainkan kesempatan untuk memimpin sebuah proyek – sesuatu yang tidak akan cukup di lain waktu karena ia menargetkan motor pemenang balapan sejak hari pertama.

“[Perpanjangan kontrak] bukan hanya untuk uang, tetapi juga untuk proyeknya. Untuk masa depan, saya tidak menginginkan proyek, melainkan motor yang sudah siap, yang bisa saya kendarai, dan yang bisa saya perjuangkan untuk menang sejak balapan pertama.”

Mantan rekan setim Quartararo, Maverick Vinales, mengakhiri kontraknya dengan Yamaha setahun lebih awal dan seharusnya hengkang pada akhir musim 2021, sebelum kontroversi mesin GP Austria membuatnya langsung didepak dari tim.

Viñales sejak itu mengatakan ia berharap tetap di Yamaha hingga 2022, dan juga menyesal menolak tawaran dari Ducati untuk menjadi tandem Andrea Dovizioso untuk musim 2019-20.

Namun, Quartararo menepis pentingnya pilihan Viñales, dengan mengatakan setiap pembalap harus mengikuti jalur kariernya masing-masing.

“Setiap orang adalah dirinya sendiri dan saya tidak menerima ungkapan-ungkapan itu,” katanya. “Saya selalu meminta nasihat dari keluarga dan orang-orang yang bersama saya, tetapi Anda harus melakukan apa yang Anda rasakan.

“Banyak orang mengatakan kepada saya untuk pergi ke sini atau ke sana, tetapi jika saya ingin tetap di sini, meskipun itu adalah kesalahan yang sangat besar, saya yang memutuskan. Dan jika saya ingin pergi ke suatu tempat, saya tidak menyesalinya.”