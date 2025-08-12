Martin Tetapkan Targetnya di Aprilia untuk Sisa Musim 2025

Juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, menargetkan setidaknya podium sebelum akhir musim pertamanya bersama Aprilia.

Setelah menghadapi serangkaian cedera serius dan masalah kontrak dengan Aprilia, Martin menyelesaikan Grand Prix untuk pertama kalinya dengan finis ketujuh di Grand Prix Ceko.

Meskipun finis 15,820 detik di belakang pemenang balapan Marc Marquez, Martin mengatakan ia dapat merasakan potensi 'besar' RS-GP dan merasa terpacu oleh kecepatannya di tengah balapan, yang tidak jauh dari para pesaing podium.

“Finishing adalah target saya, mencatatkan lap, dan memahami apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan performa di masa mendatang. Jadi saya sangat senang,” kata Martin, yang kini berkomitmen untuk menghormati tahun kedua kontraknya dengan Aprilia pada tahun 2026.

“Saya mulai merasa betah di sini. Jadi sekarang kami perlu membangun kepercayaan diri bersama. Saya tahu mereka sangat percaya pada saya, dan saya percaya pada mereka, dan pada proyek ini sekarang.

“Jadi saya merasa sangat, sangat yakin bahwa potensinya sangat besar. Anda bisa melihat Marco [Bezzecchi]. Saya hanya perlu memperkecil jarak dengannya.”

Jorge Martin mengubah gaya balapnya

Potensi RS-GP sudah ditunjukkan oleh rekan setimnya Marco Bezzecchi, yang telah menjadi pemenang di MotoGP Inggris tahun ini, juga menjadi penantang podium pada tiga putaran terakhir.

Itu termasuk posisi kedua yang ketat dari Marquez di Assen, yang membuat pembalap Italia itu naik ke posisi keempat klasemen kejuaraan dunia, sebagai pembalap non-Ducati teratas.

Martin, yang melakukan beberapa perubahan set-up dan gaya berkendara selama akhir pekan di Brno, mengungkapkan bahwa pendekatan yang lebih halus membuahkan hasil dalam hal konsumsi ban di Grand Prix.

“Saya sedikit mengubah gaya berkendara karena saya memanfaatkan banyak waktu dengan gas saat keluar,” jelasnya. “[Pada hari Sabtu] saya terlalu banyak memanaskan ban belakang. Saya mencoba sedikit mengubah, mencoba untuk lebih halus pada gas dan itu membuahkan hasil.

“Di pertengahan balapan, saya mampu mencapai kecepatan seperti posisi ke-3-4 dengan 54,6 atau 7. Jadi saya senang dengan itu.”

Setelah ragu dengan masa depannya di Aprilia, Martin menegaskan bahwa ia sepenuhnya fokus untuk meraih kesuksesan di atas RS-GP.

“Saya rasa saya telah membuat keputusan yang tepat [untuk tetap bersama Aprilia]. Kita tidak akan pernah tahu, tetapi saya bahagia di mana saya berada saat ini,” ujarnya.

“Saya tahu motornya benar-benar lengkap. Saya kompetitif. Tetapi yang terpenting adalah saya merasa masih memiliki [semangat] itu dan saya bisa mencapai puncak.”

Mengenai target untuk sepuluh putaran tersisa musim ini, Martin menambahkan: “Saya tidak ingin memikirkan hasil, tetapi dalam hati saya, saya punya 3 atau 4 balapan yang akan datang di kalender di mana…

“Saya pikir kami akan mampu bersaing untuk setidaknya meraih podium. Inilah targetnya, menyelesaikan tahun dengan meraih beberapa podium dan kemudian siap untuk musim depan.”

Putaran berikutnya musim MotoGP berlangsung di Austria pada tanggal 15-17 Agustus.