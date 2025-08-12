Bagnaia Menuju Austria dengan Kekhawatiran soal Pengereman

Peluang Francesco Bagnaia memperpanjang rekor kemenangannya di Red Bull Ring akhir pekan ini akan berpengaruh pada bagaimana dia mengatasi masalah pengereman dengan GP25 di salah satu sirkuit yang paling menyiksa rem di kalender.

Juara dunia dua kali ini memanfaatkan keahlian pengereman kerasnya untuk memenangkan lima balapan terakhir di trek Austria tersebut sejak 2022 - tiga Grand Prix dan dua Sprint.

Namun, kemampuan pengereman Bagnaia telah menjadi kelemahan musim ini, membuatnya berada di posisi ketiga klasemen, sementara rekan setim barunya di Ducati, Marc Marquez, mendominasi perebutan gelar juara.

“Saya selalu mengerahkan seluruh upaya saya untuk mengerem - semua performa saya berasal dari sana - dan saat ini, itu adalah salah satu hal paling lambat yang saya miliki,” kata Bagnaia di Brno, tempat Marquez kembali menang.

Apakah Bagnaia sudah menemukan solusi pengereman?

Layout stop-go yang sangat ekstrim di Austria akan menjadi indikasi jelas apakah Bagnaia dan Ducati akhirnya menemukan solusi terhadap masalah pengereman selama libur musim panas.

Red Bull Ring adalah salah satu dari tiga trek (bersama Buriram dan Motegi) yang mengharuskan pembalap memakai cakram rem 355mm untuk alasan keselamatan, dan Bagnaia mengatakan cakram ukuran itu muncul sebagai solusi pengereman di Aragon.

Meski ia kembali memakai cakram standar 340mm di trek lain yang tidak terlalu menuntut pengereman, Bagnaia mengatakan perubahan pada master silinder telah meniru efek yang diberikan rem 355mm.

Hasilnya “lebih baik” namun masih jauh dari perbaikan.

"Kami baru saja mengganti pompa di tuas, dan sekarang bekerja seperti yang dilakukan rem 355," ujarnya.

"Saya bisa mengendalikan [lock-up depan] dengan lebih baik, tetapi sangat sulit.

"Saya banyak bergerak, banyak mengunci, dan sulit mengerem sesuai keinginan saya.

"Tahun lalu saya selalu mengerem sangat keras dan sering tergelincir, sehingga motor sering berhenti.

"Musim ini saya harus sangat presisi - saya tidak bisa tergelincir karena ban belakang tidak membantu pengereman."

Bagaimana dengan Marc Marquez?

Marc Marquez

Mungkin karena alasan itulah, Marc Marquez tampaknya mengalihkan fokusnya dari pengereman total – setidaknya di beberapa sirkuit – dengan mengatakan setelah Mugello bahwa Bagnaia "mengerem sangat keras dan sangat terlambat, sementara saya lebih fokus pada kecepatan tikungan."

Oleh karena itu, akan menarik untuk melihat bagaimana Marquez mendekati akhir pekan ini, di mana bias trek secara tradisional lebih mengutamakan pengereman dan akselerasi.

Sejauh ini, Marquez telah membaca keseimbangan performa yang dibutuhkan dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya lebih baik daripada siapa pun, memenangkan sembilan dari dua belas GP – dan sepuluh balapan terakhir berturut-turut, termasuk Sprint.

Juara dunia delapan kali itu meraih kemenangan ganda tepat sebelum jeda musim panas di Brno, saat Bagnaia finis P4 dan Fabio di Giannantonio, juga memakai GP25, merosot ke posisi ke-16.

"Motor kami di trek ini agak terlalu sulit untuk dikendarai. Saya berusaha keras untuk mendekatinya, tetapi [Marc] membuat perbedaan," kata Bagnaia di Ceko.

"Memang benar, untuk pertama kalinya, motor kami bukan yang terkuat – tetapi dia memang terkuat. Dan kita perlu memahami itu."

Dengan Marc Marquez kini unggul 168 poin dari juara MotoGP dua kali, Bagnaia, tujuan pertama pembalap Italia itu adalah mencoba mengejar ketertinggalan 48 poin dari Alex Marquez di posisi kedua klasemen, yang mengendarai motor GP24 tahun lalu di Gresini.

Di Giannantonio berada di posisi kelima klasemen sementara untuk VR46, tertinggal dari pembalap Aprilia terdepan, Marco Bezzecchi.