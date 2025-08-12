Nikmati Musim Terbaiknya, Di Giannantonio Siap Mengancam Rival

Fabio Di Giannantonio mengatakan ia telah "menemukan perasaan yang luar biasa" dengan GP25 setelah memulai tahun yang 'sangat jauh' karena cedera.

Mantan pemenang grand prix ini memasuki tahun 2025 dengan dukungan pabrikan untuk pertama kalinya di MotoGP, setelah menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun untuk tetap bersama VR46 hingga akhir musim depan.

Namun, perjalanan Diggia sebagai pembalap yang didukung pabrikan tidak dimulai dengan baik setelah kecelakaan di akhir hari pertama tes pra-musim yang membuatnya absen dari sisa pengujian.

Tapi pada putaran ketiga di Austin, Di Giannantonio meraih podium pertamanya sejak 2023 dan telah meraih dua podium lagi setelahnya, ketiga di Sprint Race Silverstone dan ketiga lagi di Grand Prix Italia di Mugello.

Setelah 12 putaran musim ini, ia menjalani musim terbaiknya sejauh ini, dengan memasuki Grand Prix Austria akhir pekan ini di posisi kelima klasemen dengan 142 poin.

"Saya senang, pada akhirnya," ujarnya kepada situs web resmi MotoGP. "Kami memulai dengan sangat jauh, dari cedera dan semua hal yang Anda ketahui dengan baik.

"Kami pulih, kami menemukan perasaan yang luar biasa dengan motor.

"Kami menjalani empat, lima balapan terakhir dengan sangat kuat. Kami berada di posisi kelima dalam kejuaraan.

"Jadi, saat ini, ini adalah posisi peringkat teratas saya. Jadi, kami harus senang."

"Kami terus berkembang, balapan kami hebat. Kami hanya perlu memperbaiki beberapa hal di sana-sini.

"Tapi saya rasa kami sudah berada di arah yang benar jika melihat perkembangannya secara keseluruhan."

Pada tahap yang sama di musim 2024, Di Giannantonio berada di peringkat kesembilan klasemen dengan 112 poin dan menjalani seluruh musim tanpa podium.

Pada tahun 2023, setelah 12 putaran, Di Giannantonio hanya mengumpulkan 43 poin dan berada di peringkat ke-16 klasemen. Tapi performa menawan di akhir musim memberinya kursi VR46 setelah kursinya di Gresini diambil Marc Marquez.