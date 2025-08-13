Ayah Bagnaia Ungkap Bagaimana Rossi Selamatkan Karier Anaknya

Ayah dari Francesco Bagnaia mengungkapkan bagaimana putranya merasa “depresi” di awal karier grand prix-nya sebelum Valentino Rossi turun tangan.

Pembalap Italia itu memulai debut grand prix-nya pada tahun 2013 bersama Tim Italia dengan motor Honda FTR, meskipun gagal meraih poin.

Pada tahun 2014, ia bergabung dengan Akademi VR46 yang didirikan oleh legenda MotoGP Valentino Rossi pada tahun yang sama dan bergabung dengan timnya di Moto3 dengan motor KTM sebelum pindah ke Mahindra pada tahun 2015.

Masih bergabung dengan Akademi VR46 meskipun pindah ke skuad Aspar, Pecco Bagnaia bergabung kembali dengan tim VR46 di Moto2 mulai tahun 2017 dan dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2018.

Pindah ke MotoGP pada tahun berikutnya, Bagnaia memenangkan gelar juara kelas premier berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023 bersama Ducati - menjadikannya pembalap VR46 pertama yang melakukannya.

Namun di awal karier Grand Prix-nya, waktunya bersama Team Italia hampir membuatnya kehilangan kariernya.

Bagaimana Rossi selamatkan karier Bagnaia

Dalam podcast dengan jurnalis veteran Manuel Pecino, Pietro Bagnaia - ayah Pecco - mengungkapkan bahwa Team Italia "tidak mengajarkan apa pun" kepada putranya dan ia mendesaknya untuk melakukan tes bersama Mahindra meskipun ada ancaman bahwa ia "tidak akan pernah balapan lagi".

"Mereka tidak mengajarkan apa pun dan selalu marah," ujar Pietro Bagnaia kepada podcast Pecino.

"Jadi, saya mendesaknya untuk melakukan tes bersama Mahindra berkat kontribusi teman saya, Lele Martinelli, yang saat itu bekerja dengan merek India tersebut.

"Seorang manajer tim memberi tahu saya bahwa jika Pecco melakukan tes itu, ia tidak akan pernah balapan lagi.

"Saya menandatangani pelepasan [dari Team Italia] dan menerima konsekuensinya, tetapi saat itu juga Akademi VR46 mulai terbentuk.

"Uccio [Salucci, tangan kanan Rossi] mengajak saya bergabung dengan proyek yang masih dalam tahap awal dan Pecco sangat senang menjadi bagian darinya.

"Dia berubah dari depresi menjadi antusias dengan balap motor. Begitulah perjalanannya bersama tim Sky [VR46] dimulai."

Akademi VR46 Rossi, yang didirikan pada tahun 2014 untuk membantu membina talenta muda Italia, telah berperan penting dalam karier banyak orang.

Selain Bagnaia, Franco Morbidelli memenangkan gelar Moto2 pada tahun 2017 sebelum naik ke MotoGP, di mana ia menjadi pemenang balapan kelas premier pertama Akademi pada tahun 2020.

Pebalap akademi lain yang mengikuti jejak mereka ke MotoGP adalah Luca Marini dan Marco Bezzecchi.

Rossi sendiri akhirnya memiliki tim miliknya sendiri, VR46, naik ke MotoGP pada tahun 2022 sebagai tim satelit Ducati, tahun ini untuk Morbidelli dan Fabio di Giannantonio.