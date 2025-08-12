Maverick Vinales Menuju Austria, Pemeriksaan Medis Diperlukan

Maverick Vinales

Pembalap Tech3 MotoGP, Maverick Vinales, akan kembali membalap setelah cedera akhir pekan ini di Grand Prix Austria, setelah absen sejak Sabtu di Jerman.

Pemenang 10 Grand Prix kelas premier tersebut mengalami kecelakaan berat saat kualifikasi Grand Prix Jerman awal Juli lalu.

Maverick Vinales mengalami dislokasi bahu dan juga patah tulang, yang membuatnya absen dari sisa akhir pekan Grand Prix Jerman dan seluruh Grand Prix Ceko di Brno beberapa hari kemudian.

Menunggu pemeriksaan medis

Meskipun harus menunggu pemeriksaan medis pada hari Kamis di Spielberg, Vinales akan mencoba balapan akhir pekan ini saat jeda musim panas sudah selesai.

"Cedera di Sachsenring sangat disayangkan, tetapi kami telah bekerja sangat keras dengan semua orang di sekitar saya agar dapat pergi ke Austria, hanya satu bulan setelah kecelakaan di Jerman," ujarnya menjelang acara tersebut.

"Saya dapat kembali berlatih minggu lalu, dan kami telah melakukan banyak fisioterapi untuk membantu bahu saya pulih lebih cepat dan menjadi lebih kuat.

"Saya belum mengendarai motor selama sebulan, jadi kami harus menunggu hari Jumat untuk mengevaluasi performa kami, dan memahami apakah kami bisa kompetitif.

"Penting untuk melakukannya selangkah demi selangkah.

"Saya sangat senang dapat menghadiri Grand Prix Austria, ini adalah balapan kandang KTM, dan sangat penting bagi saya untuk berada di Spielberg untuk mewakili tim kami."

"Treknya sangat bagus, jadi saya sangat bersemangat untuk kembali bergabung dengan tim dan melanjutkan apa yang telah kami lakukan.

"Mereka melakukan pekerjaan yang hebat dengan Pol [Espargaro] di Brno saat saya absen, dan saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Pol atas kerja kerasnya bersama tim!"

Kembalinya Vinales hanya beberapa minggu setelah KTM meraih podium Grand Prix pertamanya musim ini di Brno, saat Pedro Acosta finis ketiga di GP Ceko.

Di Qatar, Vinales memang finis di posisi kedua, tetapi kemudian mendapat penalti karena melanggar tekanan ban.

Setelah 12 putaran di tahun 2025, Vinales berada di posisi ke-11 klasemen dengan 69 poin dan tertinggal 55 poin dari pebalap KTM teratas, Pedro Acosta.