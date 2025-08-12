Acosta Meredam Rumor Kepergiannya dari KTM di Akhir 2025

Pedro Acosta telah meredakan spekulasi bahwa ia akan meninggalkan KTM pada akhir musim MotoGP 2025.

Pedro Acosta, 2025 MotoGP Czech Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Setelah rumor beredar di awal 2025 bahwa ia mungkin akan meninggalkan proyek MotoGP KTM di akhir tahun, Pedro Acosta terlihat semakin antusias dengan RC16 dalam beberapa pekan terakhir.

Pembalap Spanyol ini mengakhiri paruh pertama Kejuaraan Dunia MotoGP 2025 dengan sepasang podium di Ceko, finis kedua di belakang Marc Marquez (Ducati) di Sprint Race, dan kemudian ketiga di belakang Marquez dan Marco Bezzecchi (Aprilia) yang berada di posisi kedua di Grand Prix Ceko.

Hasil itu datang saat serangkaian rumor yang mengaitkan Acosta VR46 Ducati mulai mereda, dan setelah itu pebalap Spanyol itu mengindikasikan bahwa ia sekarang tidak mungkin pindah untuk musim 2026.

"Saya cukup senang dengan posisi saya saat ini," ujar Acosta kepada MotoGP.com. "Memang benar kami tidak berada di posisi yang kami harapkan tahun ini, kami tidak berada di posisi yang kami impikan tahun ini, tetapi, pada akhirnya, kami akan segera meninggalkan momen sulit ini.

"Sekarang kami harus terus melaju ke arah ini. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan – saya hanya harus segera naik motor, melaju secepat mungkin, dan berusaha memberikan 100 persen kemampuan saya."

Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu menambahkan bahwa upgrade kemungkinan akan terjadi di Grand Prix Austria akhir pekan ini (15-17 Agustus), balapan kandang skuat Mattighofen.

“Kami saling mendorong setiap hari untuk mencoba, dari sisi saya, lebih tepatnya, dan saya pikir KTM akan terus berusaha menghadirkan sesuatu yang baru di Red Bull Ring,” ujarnya.

“Tidak mudah ketika Anda berada di lubang ini, atau di terowongan ini – cukup sulit untuk melihat cahaya di ujungnya.”

Pembalap Spanyol itu mengatakan bahwa ia merasa pengalaman musim ini bersama KTM dapat membantunya menjadi pembalap yang “lebih kuat”.

“Saya pikir setiap pembalap dalam karier profesionalnya membutuhkan momen-momen sulit untuk menjadi lebih kuat,” ujarnya.  “Ini pasti akan membuat Pedro lebih kuat, dan lebih cepat dalam satu hal.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

