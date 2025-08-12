Quartararo Ungkap Rahasia Kecepatan Satu Lapnya di MotoGP

Fabio Quartararo telah mengalami kecelakaan motor selama ia mengendarainya — secara harfiah.

Quartararo, yang pertama kali mencoba mengendarai motor di usia empat tahun, memperkirakan ia telah jatuh "setidaknya 150 kali" dalam kariernya.

"Saya tidak tahu berapa kali saya jatuh sepanjang hidup saya, karena saya telah mengendarai motor sejak usia empat tahun, tetapi Anda jatuh, Anda jatuh, Anda jatuh," kata Quartararo kepada AS.

"Saya kira sekitar 150 kali, tetapi mungkin lebih. Waktu kecil, pertama kali saya berguling di air [lintasan basah], saya jatuh tiga kali.

"Dan Anda keluar lagi, dan Anda keluar lagi. Ayah saya kemudian harus membawa motor itu untuk diperbaiki karena rusak."

Quartararo membuka rahasia kecepatan satu lapnya

Selama bertahun-tahun, Quartararo telah terbiasa dengan kecelakaan sehingga hal itu membentuk salah satu kekuatan terbesarnya: keberaniannya saat kualifikasi.

Juara dunia MotoGP 2021 ini mengungkapkan bahwa dalam mode time-attack, ia memiliki kemampuan unik untuk "memutus" otaknya.

Hasilnya terlihat: enam pole position sebagai rookie di tahun 2019, dan 14 pole position lagi sejak saat itu — termasuk empat pole position sejauh musim ini.

“Pada akhirnya Anda akan terbiasa, meskipun jelas beberapa pole position lebih menyakitkan daripada yang lain,” ujarnya. “Rasa takut? Ketika saya di sini, dan terlebih lagi saat kualifikasi, yang merupakan kekuatan saya, otak saya mati. Saya memutusnya.

“Ketika Anda meninggalkan pit stop, yang merupakan putaran yang tidak dihitung dan di mana Anda mempersiapkan ban, saya merasa gugup, sangat gugup, tetapi ketika saya mencapai tikungan terakhir sebelum memulai putaran tercepat, semuanya hilang.”

"Rasanya seperti ketika kepala atau perutmu sakit dan hilang—yah, begini, tapi dalam setengah detik. Lalu kau berputar, dan setelah selesai, kau sadar kau gila, tapi orang gila yang waras."

"Kegilaan yang waras" itu menjadikan Quartararo spesialis satu putaran yang mematikan. Namun, Quartararo dan Yamaha menuntut perubahan dalam kecepatan balapan.

Meskipun tampil gemilang di kualifikasi, Quartararo selalu tertinggal di belakang rombongan di Grand Prix.

Pengembangan mesin V4 merupakan proyek latar belakang yang menarik, tetapi belum akan membantu Quartararo menjelang MotoGP Austria akhir pekan ini.

Yamaha juga tahu bahwa jika mereka tidak mengatasi kelemahan besar motor mereka, mereka bisa kehilangan Quartararo yang reputasinya masih sangat berharga di paddock.