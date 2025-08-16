Martin Kehilangan Kepercayaan Diri setelah Kecelakaan Practice Austria

Jorge Martin sedang melakukan out-lap pada awal sesi Practice satu jam pada Jumat sore saat ia kehilangan kendali bagian depan saat melewati tikungan kedua terakhir.

Martin lolos tanpa cedera dari kecelakaan cepat itu, tapi dia harus menyelesaikan sesi dengan hanya satu RS-GP.

Pembalap Spanyol itu kesulitan menemukan kecepatan di Red Bull Ring, mengakhiri sesi di posisi ke-16 dan harus memulai kualifikasi dari Q1

Itu merupakan kecelakaan pertamanya sejak kembali dari cedera dan insiden pertamanya dengan Aprilia di mana ia tidak mengalami cedera.

“Saya butuh waktu untuk beradaptasi, dan kecelakaan itu tentu saja tidak membantu karena, begitu kembali ke trek, saya kehilangan banyak kepercayaan diri dan saya kesulitan untuk mengerem keras,” katanya.

“Lap demi lap, situasinya membaik, tetapi saya masih butuh waktu untuk memahami motor dengan baik.

“Saya merasa potensi saya dan potensi motor lebih tinggi, tetapi kami masih perlu menyatukan semua bagiannya.

“Saya berharap, bersama tim, kami dapat menemukan sesuatu yang dapat kami lakukan pada hari Sabtu untuk melangkah maju.”

Rekan setimnya, Marco Bezzecchi, bernasib lebih buruk dari Martin. Pembalap Italia itu berada di posisi ke-18 dan juga menghadapi Q1 pada Sabtu pagi.

“Pagi ini, kami memulai dengan sangat baik, sedangkan di sore hari, kami sedikit lebih kesulitan,” ujarnya. “Saya membuat beberapa kesalahan kecil, dan saya juga beberapa kali terlalu lama berlari, tetapi itu bukan satu-satunya masalah.

“Perasaan saya tidak terlalu baik. Kami hanya perlu menganalisis apa yang terjadi dengan cermat, mempelajari data dengan baik, dan mencoba memperbaiki situasi pada hari Sabtu.

“Kami masih memiliki Q1, yang akan kami coba manfaatkan sebaik mungkin.”

Hanya satu pembalap Aprilia yang berhasil masuk 10 besar posisi Q2 langsung pada hari Jumat, Raul Fernandez dari Trackhouse, yang tercepat kelima di sesi Latihan.