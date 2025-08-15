Jack Miller Dihukum setelah 'Insiden Asap' di Practice GP Austria

Jack Miller mendapat denda €1,000 dan dilarang turun pada lima menit pertama Free Practice hari Sabtu di MotoGP Austria setelah insiden sesi Practice.

Sanksi tersebut dikeluarkan setelah Miller terus beredar di jalur balap meskipun asap mengepul dari bagian belakang YZR-M1-nya selama sesi Practice Jumat sore.

Steward MotoGP menganggap pembalap Australia itu telah melanggar beberapa pasal peraturan olahraga terkait tanggung jawab pembalap dan keselamatan saat kembali ke pit.

Fabio Quartararo dan rekan setim Miller, Miguel Oliveira, kemudian mengalami kecelakaan di Tikungan 6 yang sama, kemungkinan karena adanya cairan di lintasan.

Meskipun belum dipastikan apakah cairan tersebut berasal dari mesin Miller, Quartararo mengatakan:

“Saya tidak tahu mengapa saya mengalami kecelakaan, apakah itu oli atau hal lain, tetapi saya melihat petugas meletakkan sesuatu di lintasan [untuk menyerap cairan], jadi pasti ada sesuatu di sana.”

Insiden yang dialami pembalap Prancis itu memicu bendera merah untuk memperbaiki pagar udara, dan saat itu Oliveira juga sedang tertatih-tatih melewati perangkap kerikil.

Oliveira berkata: "Kecelakaan saya sungguh aneh, saya sangat terkejut. Saya melihat panel oranye bergaris kuning di bagian dalam Tikungan 5 dan saya sudah menuju pit, jadi saya memperlambat laju lebih jauh.

"Saya melihat serpihan dari motor Fabio, tetap berada di bagian dalam, dan tiba-tiba saya terjatuh."

Keputusan Stewards

Menurut pernyataan resmi dari Steward MotoGP, insiden tersebut bermula ketika Miller mengalami masalah teknis di Tikungan 1, yang kemudian:

"Anda terkadang terus melaju dengan kecepatan rendah di sirkuit di racing line, dengan asap yang keluar dari sepeda motor secara berkala, dan khususnya di Tikungan 4, Anda dapat melihat dengan jelas hal ini.

"Anda terus melaju hingga sisa putaran sebelum memasuki jalur pit."

Steward mengatakan hal ini melanggar instruksi khusus kepada pembalap MotoGP, dengan menyebutkan:

Pasal 1.21.2 - Pembalap harus berkendara dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak membahayakan kompetitor atau peserta lain.

Pasal 1.21.6 - Pembalap tidak boleh melaju perlahan ke pit dengan masalah yang fatal, tetapi harus menepi dan parkir di tempat yang aman.

Pasal 1.21.7 - Pembalap yang kembali perlahan ke pit untuk perbaikan harus menjaga jarak sejauh mungkin dari jalur balap.

Meskipun Bendera Hitam dengan Cakram Oranye tidak dikibarkan, para pengurus menekankan bahwa "beban tanggung jawab tetap berada di tangan pebalap" dalam situasi seperti itu.

Akibatnya, Miller akan absen selama lima menit pertama FP2 hari Sabtu dan membayar denda sebesar €1.000.

Jack Miller: "Di sana tidak ada oli"

Miller, yang akhirnya finis di posisi ke-20, berkata: "Saya memasuki Tikungan 1 dan rasanya seperti macet, tapi kemudian saya menarik kopling dan motor tetap melaju. Saya melihat, dan motor berasap ketika saya melepas gas, jadi saya mengendarainya kembali ke pitbox.

"Tidak ada oli. Saya keluar racing line, berusaha menghindari jalur di mana-mana, tetapi saya terus mencari oli. Tidak melihat apa-apa.

"Saya mencoba kembali ke pitbox karena ban depan terlalu banyak. Saya tidak ingin motor dingin dan tidak bisa menggunakannya lagi dengan sisa waktu 26 menit.

"Hari yang penuh peristiwa."