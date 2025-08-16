MotoGP Austria 2025: Hasil Free Practice 2 dari Red Bull Ring

Hasil latihan Sabtu MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring, putaran ke-13 dari 2022.

Marc Marquez tetap menjadi yang teratas di timesheets selama latihan terakhir MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring.

MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimLap/GapLapMax
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)1'28.751s5/15313k
2Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.326s12/12313k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.364s14/15316k
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.480s5/15314k
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.480s5/15313k
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.513s8/13310k
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.607s13/13312k
8Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.609s9/13313k
9Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.692s10/14312k
10Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.733s5/13313k
11Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.750s5/13309k
12Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.793s5/14310k
13Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.850s11/14314k
14Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.888s5/14313k
15Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.955s10/13312k
16Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.967s7/14313k
17Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.051s9/10310k
18Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.056s5/16314k
19Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+1.058s11/15313k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.147s12/13312k
21Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.304s9/13312k

* Rookie

Rekor Resmi MotoGP Red Bull Ring:

Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

Rekan satu timnya Francesco Bagnaia, yang dianggap memiliki kecepatan balap terbaik pada hari Jumat, berada di posisi kedua, terpaut 0,326 detik.

Pedro Acosta, yang tercepat kedua pada hari Jumat, mengalami kecelakaan di Tikungan 1 di pertengahan sesi latihan yang berlangsung selama setengah jam sebelum naik ke posisi ketiga.

Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Alex Marquez dari Gresini melengkapi posisi lima besar, di depan Luca Marini dari Honda.

Enam pembalap teratas menyelesaikan sesi dengan ban depan Medium dan ban belakang Soft.

Johann Zarco dari LCR Honda mengalami kecelakaan cepat di Tikungan 7 pada menit-menit terakhir, untungnya dia langsung bangun.

Jack Miller absen selama lima menit pertama sesi latihan, serta membayar denda 1.000 euro, karena mengemudi di jalur balap sambil menyadari asap keluar dari motornya, saat latihan Jumat sore.

Maverick Vinales, yang hanya menyelesaikan enam putaran pada Jumat sore, mengatakan keputusan untuk melanjutkan akhir pekan akan dibuat ketika ia bangun pada hari Sabtu.

Untungnya, pembalap Tech3 itu merasa cukup baik untuk kembali ke trek dan berada di posisi ke-17.

Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat, termasuk pabrikan Aprilia Marco Bezzecchi dan Jorge Martin serta keempat Yamaha, sekarang akan dimulai.

