MotoGP Austria 2025: Hasil Free Practice 2 dari Red Bull Ring

Marc Marquez tetap menjadi yang teratas di timesheets selama latihan terakhir MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring.

MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap Lap Max 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 1'28.751s 5/15 313k 2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.326s 12/12 313k 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.364s 14/15 316k 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.480s 5/15 314k 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.480s 5/15 313k 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.513s 8/13 310k 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.607s 13/13 312k 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.609s 9/13 313k 9 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.692s 10/14 312k 10 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.733s 5/13 313k 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.750s 5/13 309k 12 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.793s 5/14 310k 13 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.850s 11/14 314k 14 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.888s 5/14 313k 15 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.955s 10/13 312k 16 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.967s 7/14 313k 17 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.051s 9/10 310k 18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.056s 5/16 314k 19 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.058s 11/15 313k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.147s 12/13 312k 21 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.304s 9/13 312k

* Rookie

Rekor Resmi MotoGP Red Bull Ring:

Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)

Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

Rekan satu timnya Francesco Bagnaia, yang dianggap memiliki kecepatan balap terbaik pada hari Jumat, berada di posisi kedua, terpaut 0,326 detik.

Pedro Acosta, yang tercepat kedua pada hari Jumat, mengalami kecelakaan di Tikungan 1 di pertengahan sesi latihan yang berlangsung selama setengah jam sebelum naik ke posisi ketiga.

Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Alex Marquez dari Gresini melengkapi posisi lima besar, di depan Luca Marini dari Honda.

Enam pembalap teratas menyelesaikan sesi dengan ban depan Medium dan ban belakang Soft.

Johann Zarco dari LCR Honda mengalami kecelakaan cepat di Tikungan 7 pada menit-menit terakhir, untungnya dia langsung bangun.

Jack Miller absen selama lima menit pertama sesi latihan, serta membayar denda 1.000 euro, karena mengemudi di jalur balap sambil menyadari asap keluar dari motornya, saat latihan Jumat sore.

Maverick Vinales, yang hanya menyelesaikan enam putaran pada Jumat sore, mengatakan keputusan untuk melanjutkan akhir pekan akan dibuat ketika ia bangun pada hari Sabtu.

Untungnya, pembalap Tech3 itu merasa cukup baik untuk kembali ke trek dan berada di posisi ke-17.

Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat, termasuk pabrikan Aprilia Marco Bezzecchi dan Jorge Martin serta keempat Yamaha, sekarang akan dimulai.