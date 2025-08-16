MotoGP Austria 2025: Hasil Free Practice 2 dari Red Bull Ring
Hasil latihan Sabtu MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring, putaran ke-13 dari 2022.
Marc Marquez tetap menjadi yang teratas di timesheets selama latihan terakhir MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring.
MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|Lap
|Max
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'28.751s
|5/15
|313k
|2
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.326s
|12/12
|313k
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.364s
|14/15
|316k
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.480s
|5/15
|314k
|5
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.480s
|5/15
|313k
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.513s
|8/13
|310k
|7
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.607s
|13/13
|312k
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.609s
|9/13
|313k
|9
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.692s
|10/14
|312k
|10
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.733s
|5/13
|313k
|11
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.750s
|5/13
|309k
|12
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.793s
|5/14
|310k
|13
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.850s
|11/14
|314k
|14
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.888s
|5/14
|313k
|15
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.955s
|10/13
|312k
|16
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.967s
|7/14
|313k
|17
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.051s
|9/10
|310k
|18
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.056s
|5/16
|314k
|19
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+1.058s
|11/15
|313k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.147s
|12/13
|312k
|21
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.304s
|9/13
|312k
* Rookie
Rekor Resmi MotoGP Red Bull Ring:
Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)
Rekan satu timnya Francesco Bagnaia, yang dianggap memiliki kecepatan balap terbaik pada hari Jumat, berada di posisi kedua, terpaut 0,326 detik.
Pedro Acosta, yang tercepat kedua pada hari Jumat, mengalami kecelakaan di Tikungan 1 di pertengahan sesi latihan yang berlangsung selama setengah jam sebelum naik ke posisi ketiga.
Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Alex Marquez dari Gresini melengkapi posisi lima besar, di depan Luca Marini dari Honda.
Enam pembalap teratas menyelesaikan sesi dengan ban depan Medium dan ban belakang Soft.
Johann Zarco dari LCR Honda mengalami kecelakaan cepat di Tikungan 7 pada menit-menit terakhir, untungnya dia langsung bangun.
Jack Miller absen selama lima menit pertama sesi latihan, serta membayar denda 1.000 euro, karena mengemudi di jalur balap sambil menyadari asap keluar dari motornya, saat latihan Jumat sore.
Maverick Vinales, yang hanya menyelesaikan enam putaran pada Jumat sore, mengatakan keputusan untuk melanjutkan akhir pekan akan dibuat ketika ia bangun pada hari Sabtu.
Untungnya, pembalap Tech3 itu merasa cukup baik untuk kembali ke trek dan berada di posisi ke-17.
Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat, termasuk pabrikan Aprilia Marco Bezzecchi dan Jorge Martin serta keempat Yamaha, sekarang akan dimulai.