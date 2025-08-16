MotoGP Austria 2025: Bezzecchi Rengkuh Pole Pertama Aprilia

Hasil Kualifikasi lengkap untuk Sprint Race Sabtu dan Grand Prix MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring, putaran ke-13 dari 22 musim 2025.

Marco Bezzecchi bertarung melalui Q1 untuk meraih pole position mengejutkan untuk Aprilia pada MotoGP Austria 2025.

MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1'28.060s6/9314k
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.016s6/9314k
3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.142s6/8314k
4Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.160s3/7314k
5Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.176s6/8319k
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.242s8/9313k
7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.356s7/7319k
8Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.379s6/8316k
9Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.488s7/8312k
10Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.611s8/9313k
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.701s6/7317k
12Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.727s5/6316k
 Q1:     
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'28.628s7/9312k
14Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)1'28.664s7/8314k
15Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)1'28.687s9/9316k
16Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'28.738s8/8310k
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'28.884s8/9313k
18Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)1'29.024s7/9317k
19Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*1'29.080s9/9319k
20Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'29.085s6/9314k
21Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'29.586s3/3310k

* Rookie

Rekor resmi Red Bull Ring MotoGP:

Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

Bezzecchi meraih pole position pertamanya dengan RS-GP lewat keunggulan 0,016 detik dari Alex Marquez dari Gresini, sementara Francesco Bagnaia melengkapi barisan depan untuk Ducati Lenovo.

Pemuncak klasemen Marc Marquez, yang tercepat di setiap sesi menjelang kualifikasi, terjatuh di tikungan terakhir dan terpaksa berada di baris kedua di posisi keempat.

Marquez akan start bersama Enea Bastianini dari Tech3 KTM dan Fermin Aldeguer dari Gresini.

Pedro Acosta dari KTM - yang sebelumnya mendorong motornya kembali ke pit setelah tampaknya kehabisan bahan bakar - tampak berada di jalur yang tepat untuk meraih pole position, tetapi kehilangan keunggulannya akibat momen krusial di tikungan terakhir putaran terakhirnya, membuatnya berada di posisi ketujuh.

Bastianini bergabung dengan Bezzecchi dalam mencapai Kualifikasi 2 dengan memimpin Q1. Mengungguli nama-nama besar seperti Luca Marini, Jorge Martin, dan empat kali peraih pole position 2025, Fabio Quartararo, gagal melaju.

Maverick Vinales mencatatkan waktu kualifikasi di Q1, dan memutuskan untuk mundur dari sisa akhir pekan karena belum sepenuhnya pulih dari cedera.

Sprint Race 14 Lap, di mana Bagnaia dan Acosta, serta Bezzecchi diprediksi memberi perlawanan sengit kepada Marc Marquez, akan dimulai pukul 15:00 waktu setempat, atau pukul 20:00 Waktu Indonesia Barat.

Rookie LCR Honda, Somkiat Chantra, masih dalam masa pemulihan pascaoperasi lutut dan akan absen di tiga balapan berturut-turut.

Dengan pembalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang menggantikan Chanatra di Brno, juga cedera, hanya ada satu motor LCR yang akan beraksi akhir pekan ini sebelum pembalap penguji HRC lainnya, Aleix Espargaro, kembali beraksi di putaran Hungaria akhir pekan depan.

Alex Marquez akan menjalani hukuman long lap penalty pada hari Minggu, akibat tabrakannya dengan Joan Mir di Grand Prix Ceko.

