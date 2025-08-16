MotoGP Austria 2025: Bezzecchi Rengkuh Pole Pertama Aprilia

Marco Bezzecchi bertarung melalui Q1 untuk meraih pole position mengejutkan untuk Aprilia pada MotoGP Austria 2025.

MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'28.060s 6/9 314k 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.016s 6/9 314k 3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.142s 6/8 314k 4 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.160s 3/7 314k 5 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.176s 6/8 319k 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.242s 8/9 313k 7 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.356s 7/7 319k 8 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.379s 6/8 316k 9 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.488s 7/8 312k 10 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.611s 8/9 313k 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.701s 6/7 317k 12 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.727s 5/6 316k Q1: 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'28.628s 7/9 312k 14 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'28.664s 7/8 314k 15 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'28.687s 9/9 316k 16 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'28.738s 8/8 310k 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'28.884s 8/9 313k 18 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'29.024s 7/9 317k 19 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 1'29.080s 9/9 319k 20 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'29.085s 6/9 314k 21 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'29.586s 3/3 310k

* Rookie

Rekor resmi Red Bull Ring MotoGP:

Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)

Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

Bezzecchi meraih pole position pertamanya dengan RS-GP lewat keunggulan 0,016 detik dari Alex Marquez dari Gresini, sementara Francesco Bagnaia melengkapi barisan depan untuk Ducati Lenovo.

Pemuncak klasemen Marc Marquez, yang tercepat di setiap sesi menjelang kualifikasi, terjatuh di tikungan terakhir dan terpaksa berada di baris kedua di posisi keempat.

Marquez akan start bersama Enea Bastianini dari Tech3 KTM dan Fermin Aldeguer dari Gresini.

Pedro Acosta dari KTM - yang sebelumnya mendorong motornya kembali ke pit setelah tampaknya kehabisan bahan bakar - tampak berada di jalur yang tepat untuk meraih pole position, tetapi kehilangan keunggulannya akibat momen krusial di tikungan terakhir putaran terakhirnya, membuatnya berada di posisi ketujuh.

Bastianini bergabung dengan Bezzecchi dalam mencapai Kualifikasi 2 dengan memimpin Q1. Mengungguli nama-nama besar seperti Luca Marini, Jorge Martin, dan empat kali peraih pole position 2025, Fabio Quartararo, gagal melaju.

Maverick Vinales mencatatkan waktu kualifikasi di Q1, dan memutuskan untuk mundur dari sisa akhir pekan karena belum sepenuhnya pulih dari cedera.

Sprint Race 14 Lap, di mana Bagnaia dan Acosta, serta Bezzecchi diprediksi memberi perlawanan sengit kepada Marc Marquez, akan dimulai pukul 15:00 waktu setempat, atau pukul 20:00 Waktu Indonesia Barat.

Rookie LCR Honda, Somkiat Chantra, masih dalam masa pemulihan pascaoperasi lutut dan akan absen di tiga balapan berturut-turut.

Dengan pembalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang menggantikan Chanatra di Brno, juga cedera, hanya ada satu motor LCR yang akan beraksi akhir pekan ini sebelum pembalap penguji HRC lainnya, Aleix Espargaro, kembali beraksi di putaran Hungaria akhir pekan depan.

Alex Marquez akan menjalani hukuman long lap penalty pada hari Minggu, akibat tabrakannya dengan Joan Mir di Grand Prix Ceko.