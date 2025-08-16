BREAKING: Vinales Mundur dari GP Austria setelah Dinyatakan Tidak Fit

Maverick Vinales dinyatakan tidak fit untuk MotoGP Austria setelah kualifikasi di Spielberg.

Maverick Vinales, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Maverick Vinales memutuskan mundur dari sisa akhir pekan MotoGP Austria setelah kualifikasi di Red Bull Ring.

Vinales sempat mengikuti kualifikasi, tetapi dinyatakan tidak fit setelah pemeriksaan medis yang dilakukan setelah sesi tersebut.

Pembalap Spanyol tersebut menjalani tes medis sebelum FP1 untuk mengonfirmasi keikutsertaannya dalam sesi latihan bebas hari Jumat, yang melihatnya hanya memiliki waktu trek terbatas; 16 putaran di FP1, dan hanya enam putaran di sesi latihan bebas.

Vinales berusaha kembali ke MotoGP akhir pekan ini setelah mengalami cedera bahu di Grand Prix Jerman yang membuatnya absen di Sachsenring dan Grand Prix Ceko sebelum jeda musim panas.

Dan setelah dianggap belum sepenuhnya pulih, Tech3 KTM memutuskan untuk kembali mengistirahatkan pembalap Spanyol itu di Red Bull Ring.

“Meskipun ia [Vinales] mencoba kembali pagi ini, rasa sakit di bahu kirinya terlalu hebat,” demikian pernyataan Red Bull KTM Tech3 yang diunggah ke media sosial setelah kualifikasi di Austria.

“Pemeriksaan medis lainnya menyatakan Maverick Vinales tidak fit untuk sisa akhir pekan di Grand Prix Austria.

“Pemulihan Maverick terus berlanjut dan kami berharap dapat segera bertemu dengannya lagi.”

Vinales tampil paling lambat di Q1 dari 11 pembalap yang berpartisipasi dalam sesi tersebut, hanya menyelesaikan satu putaran di akhir sesi.

Pembalap Spanyol itu kini memiliki waktu enam hari untuk memulihkan diri sebelum Grand Prix Hungaria dimulai di Balaton Park, Jumat depan (22 Agustus).

Mundurnya Vinales meninggalkan Enea Bastianini sebagai pembalap tunggal Tech3 di putaran kandang KTM, dan La Bestia menjawabnya setelah jadi KTM teratas di kualifikasi, menempati posisi kelima.

KTM lainnya, Pedro Acosta dan Brad Binder, masing-masing berada di posisi ketujuh dan ke-11.

