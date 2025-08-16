Aprilia Memuji Rossi setelah Pole Mengejutkan Bezzecchi di Austria

Red Bull Ring biasanya menjadi sirkuit yang menyulitkan bagi Aprilia selama bertahun-tahun, dan tren itu tampaknya akan berlanjut pada hari Jumat setelah Marco Bezzecchi dan Jorge Martin gagal mengamankan tempat otomatis ke Q2.

Namun Bezzecchi lolos dari Q1 dan secara mengejutkan meraih pole di Red Bull Ring, memanfaatkan slipstream dari Francesco Bagnaia dari Ducati untuk mencatatkan waktu 1 menit 28,060 detik dan mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,016 detik.

“Saya tidak menyangka,” kata Rivola setelah kualifikasi. “Saya rasa kami perlu berterima kasih kepada Pecco, karena dia mencatatkan lap di belakangnya.

“Dan juga Vale kemarin, dia datang ke garasi untuk memberikan beberapa tips kepada Marco dan tipsnya berhasil. Jadi, sangat senang. Dan di sini, rasanya cukup aneh bagi kami.”

Juara dunia Grand Prix sembilan kali, Valentino Rossi, hadir di Red Bull Ring akhir pekan ini. Bezzecchi mengungkapkan bahwa ia "berlatih hingga larut malam" pada hari Jumat bersama Rossi di garasi Aprilia.

"Setelah kemarin, terutama kemarin sore, saya agak sedih karena melihat beberapa hal positif, tetapi kemudian dalam sesi Practice, saya tidak bisa mencatatkan waktu putaran," kata Bezzecchi di parc ferme.

"Kami menemukan apa yang salah dan seperti yang dikatakan Massimo, saya sangat berterima kasih kepada Vale karena ia datang ke pit kemarin dan kami berlatih hingga larut malam.

"Terima kasih banyak untuknya, karena selalu terasa istimewa ketika ia di rumah, tetapi lebih istimewa lagi ketika ia di sini. Terima kasih juga kepada tim, mereka melakukan pekerjaan yang fantastis seperti biasa."

Selain pole pertamanya sebagai pebalap Aprilia, ini juga menandai pole pertamanya di MotoGP sejak Grand Prix India 2023 ketika ia bersama VR46 Ducati.