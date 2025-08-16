MotoGP Austria 2025: Marc Marquez Menang, Kekacauan untuk Bagnaia

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Austria di Sirkuit Red Bull Ring, putaran ke-13 di musim 2025.

Marc Marquez melaju dari posisi empat untuk memenangi Sprint Race MotoGP Austria 2025, memperpanjang rangkaian kemenangannya jadi 11 dan merupakan kemenangan pertamanya di Red Bull Ring dalam balapan apapun.

MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)14 Laps
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+1.180s
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+3.126s
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+4.032s
5Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+4.782s
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+6.032s
7Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+8.294s
8Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+10.953s
9Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+11.999s
10Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+12.111s
11Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+13.387s
12Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+13.704s
13Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+13.822s
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+14.564s
15Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+18.414s
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+19.365s
17Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+20.844s
18Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+21.581s
 Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)DNF
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)DNF

* Rookie

Pembalap Spanyol itu naik ke posisi kedua di belakang adiknya, Alex, sebelum dengan tenang menyalip pembalap Gresini tersebut dengan 5 lap tersisa untuk meraih kemenangan Sprint ke-12 dari 13 start.

Pedro Acosta, yang gagal meraih pole position karena momen di tikungan terakhir, naik dari posisi ketujuh untuk memberi KTM podium kandang di Sprint Race.

Pole-sitter Marco Bezzecchi dengan cepat turun ke posisi keempat, tetapi tetap fokus untuk menekan Acosta di akhir sesi.

Mengincar kemenangan keenam beruntun di Red Bull Ring, Francesco Bagnaia yang start dari baris depan justru mengalami bencana start. Pembalap Italia itu berbelok tajam ke samping akibat selip roda di awal balapan, dan merosot ke posisi ke-14 di lap pembuka.

Situasinya semakin buruk bagi Bagnaia yang kesulitan mengendalikan Desmo GP25-nya yang oleng, turun ke P20 dan terakhir saat ia mundur di tengah balapan.

Belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi, meski desas-desus mengatakan itu karena masalah ban belakang.

Enea Bastianini dan Franco Morbidelli terpaksa menghindari Bagnaia di garis finis, sementara Fermin Aldeguer, yang berada satu baris di belakang pembalap Italia itu, mengalami masalah selip roda yang serupa.

Raul Fernandez bergabung dengan Bagnaia dalam daftar DNF karena kegagalan suspensi belakang pada Aprilia Trackhouse miliknya.

Semua pembalap memilih ban depan Medium dan ban belakang Soft, kecuali Johann Zarco yang memilih ban belakang Medium.

Dengan kemenangan Sprint Race ini, Marc Marquez punya modal yang bagus untuk mencatatkan kemenangan Grand Prix Austrianya besok.

Sementara itu, Alex Marquez harus menjalani long-lap penalty pada Grand Prix hari Minggu karena insiden dengan Joan Mir di Grand Prix Ceko.

