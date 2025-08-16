MotoGP Austria 2025: Marc Marquez Menang, Kekacauan untuk Bagnaia

Marc Marquez melaju dari posisi empat untuk memenangi Sprint Race MotoGP Austria 2025, memperpanjang rangkaian kemenangannya jadi 11 dan merupakan kemenangan pertamanya di Red Bull Ring dalam balapan apapun.

MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 14 Laps 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +1.180s 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +3.126s 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +4.032s 5 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +4.782s 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +6.032s 7 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +8.294s 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +10.953s 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +11.999s 10 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +12.111s 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +13.387s 12 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +13.704s 13 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +13.822s 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +14.564s 15 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +18.414s 16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +19.365s 17 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +20.844s 18 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +21.581s Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) DNF Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) DNF

* Rookie

Pembalap Spanyol itu naik ke posisi kedua di belakang adiknya, Alex, sebelum dengan tenang menyalip pembalap Gresini tersebut dengan 5 lap tersisa untuk meraih kemenangan Sprint ke-12 dari 13 start.

Pedro Acosta, yang gagal meraih pole position karena momen di tikungan terakhir, naik dari posisi ketujuh untuk memberi KTM podium kandang di Sprint Race.

Pole-sitter Marco Bezzecchi dengan cepat turun ke posisi keempat, tetapi tetap fokus untuk menekan Acosta di akhir sesi.

Mengincar kemenangan keenam beruntun di Red Bull Ring, Francesco Bagnaia yang start dari baris depan justru mengalami bencana start. Pembalap Italia itu berbelok tajam ke samping akibat selip roda di awal balapan, dan merosot ke posisi ke-14 di lap pembuka.

Situasinya semakin buruk bagi Bagnaia yang kesulitan mengendalikan Desmo GP25-nya yang oleng, turun ke P20 dan terakhir saat ia mundur di tengah balapan.

Belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi, meski desas-desus mengatakan itu karena masalah ban belakang.

Enea Bastianini dan Franco Morbidelli terpaksa menghindari Bagnaia di garis finis, sementara Fermin Aldeguer, yang berada satu baris di belakang pembalap Italia itu, mengalami masalah selip roda yang serupa.

Raul Fernandez bergabung dengan Bagnaia dalam daftar DNF karena kegagalan suspensi belakang pada Aprilia Trackhouse miliknya.

Semua pembalap memilih ban depan Medium dan ban belakang Soft, kecuali Johann Zarco yang memilih ban belakang Medium.

Dengan kemenangan Sprint Race ini, Marc Marquez punya modal yang bagus untuk mencatatkan kemenangan Grand Prix Austrianya besok.

Sementara itu, Alex Marquez harus menjalani long-lap penalty pada Grand Prix hari Minggu karena insiden dengan Joan Mir di Grand Prix Ceko.