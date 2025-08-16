Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Red Bull Ring

Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Austria hari Sabtu di Red Bull Ring, putaran ke-13 dari 22.

Marc Marquez, 2025 Austrian MotoGP
Pemimpin klasemen Marc Marquez meraih kemenangan pertamanya di Red Bull Ring, dan yang ke-11 secara beruntun pada Sprint Race MotoGP Austria.

Alex Marquez mempertegas keunggulannya atas Francesco Bagnaia, yang mundur dari balapan karena masalah grip  belakang, dengan finis kedua.

Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Red Bull Ring

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)393 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)270(-123)
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)213(-180)
4=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)162(-231)
5=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)144(-249)
6=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)139(-254)
7=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)131(-262)
8=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)110(-283)
9=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)102(-291)
10=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*101(-292)
11^1Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)73(-320)
12˅1Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)69(-324)
13=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)66(-327)
14=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)52(-341)
15=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)52(-341)
16^1Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)52(-341)
17˅1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*51(-342)
18=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)42(-351)
19=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)32(-361)
20=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-383)
21=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)9(-384)
22=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-385)
23=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)8(-385)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-387)
25=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)6(-387)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1(-392)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

