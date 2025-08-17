Yamaha Tegaskan Komitmen Penuhnya untuk Pengembangan Mesin V4

Yamaha "berkomitmen penuh" terhadap proyek Mesin V4-nya dan "sangat dekat" untuk membuat keputusan tentang debut mesin baru tersebut, menurut Paolo Pavesio.

Pabrikan Jepang, yang membalap dengan mesin Inline-4 sejak tahun pertama regulasi empat tak di MotoGP pada tahun 2002, mulai mengembangkan mesin MotoGP V4 pertamanya pada tahun 2024.

Mesin V4 tersebut sudah diuji oleh pembalap pabrikan mereka, Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso sepanjang 2025, dan tampaknya pembalap reguler Yamaha akan pertama kali mengujinya pada tes pasca-balap di Misano bulan September.

Ada juga kemungkinan mesin tersebut akan digunakan dalam wildcard akhir tahun ini oleh Fernandez yang mengisyaratkan hal tersebut pada dua penampilan wild-card sebelumnya di Aragon dan di Grand Prix Ceko.

Yamaha belum mengonfirmasi desain mesin yang akan digunakan pada tahun 2026, tetapi Paolo Pavesio mengatakan perusahaannya "hampir" membuat keputusan tersebut.

"Kami sudah sangat dekat [dengan keputusan]," ujar Managing Director Yamaha Racing, Paolo Pavesio, kepada siaran TV internasional MotoGP saat latihan bebas hari Jumat di Red Bull Ring.

"Seperti yang telah kami katakan, kami perlu memanfaatkan semua waktu yang kami miliki karena ini merupakan tantangan yang sangat besar, tentu saja, dan seperti yang selalu saya katakan, performa M1 terus meningkat, meskipun kami belum berada di posisi yang kami inginkan.

"Hal ini membuat pekerjaan V4 untuk setidaknya sama bagusnya dengan M1 saat kami memulai kembali sedikit lebih sulit. Ini adalah proyek pengembangan yang sulit, tetapi kami berkomitmen penuh untuk itu."

Pavesio menambahkan: “Kami semakin dekat, juga karena [...] keputusan harus dibuat, jika kami ingin siap, seperti yang kami harapkan, untuk musim depan.”