Pengakuan Mengejutkan Marc Marquez setelah Kemenangan Sprint Race Austria

Marc Marquez meraih kemenangan Sprint Race ke-12 musim ini di Grand Prix Austria.

Marc Marquez bangkit dari kecelakaan di sesi kualifikasi yang menempatkannya di posisi start keempat untuk meraih kemenangan Sprint beruntun keenam, atau yang ke-12 dari 13 putaran musim ini.

Pembalap pabrikan Ducati itu akhirnya melintasi garis finis dengan keunggulan 1,180 detik atas adiknya, Alex Marquez, dari Gresini Racing.

Alex memimpin dari posisi kedua di grid selama sembilan lap pertama, sebelum sebuah kesalahan saat keluar dari Tikungan 2 membuat Marc Marquez menyalipnya di Tikungan 3 pada lap ke-10.

Meskipun mempertahankan dominasi sprint-nya di musim 2025, Marc Marquez merasa akan sulit menang di Red Bull Ring pada hari Sabtu tanpa kesalahan adiknya.

"Hari ini, kesalahan di kualifikasi sedikit merugikan kami," ujarnya kepada situs web resmi MotoGP. "Memulai dari posisi keempat, saya tahu lap pertama itu penting.

"Ketika saya melihat posisi kedua, saya langsung mencoba menyerang Alex. Tapi dia melaju kencang.

"Jadi, saya tidak lebih cepat darinya, atau saya tidak cukup cepat untuk menyalipnya. Jadi, saya memutuskan untuk mengikutinya.

"Dalam sekejap, bagian depan mulai sedikit bergeser karena cara mendapatkan slipstream membuat segalanya lebih sulit. Lalu saya sedikit melambat, lalu saya kembali di lap-lap terakhir.

"Dia melakukan kesalahan kecil di Tikungan 2b, dan tanpa kesalahan itu saya tidak tahu apakah mungkin untuk menyalipnya.

"Tapi itu sudah cukup untuk menang dan saya senang bisa berbagi posisi pertama dan kedua sekali lagi dengan Alex."

Dengan kemenangan ini, Marc kini menambah keunggulan di klasemen atas Alex menjadi 123 poin

Melihat Grand Prix hari Minggu, di mana Marquez masih mewaspadai ancaman rekan setimnya Francesco Bagnaia - yang tersingkir di Sprint Race karena masalah - dan pole-sitter Marco Bezzecchi dari Aprilia.

"Tentu saja, saya lebih suka balapan kering," tambahnya. "Meskipun balapannya kering, saya berharap Marco Bezzecchi dan Pecco akan sangat kuat karena mereka sangat cepat dalam hal kecepatan balapan.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi saat sprint, tetapi mereka sangat cepat saat latihan.

"Alex mendapat penalti putaran panjang [karena tabrakan dengan Joan Mir di Brno], jadi ini akan sangat merugikannya.

"Kami menunggu balapan kering. Jika basah, cobalah pahami perasaannya dan selesaikan balapan."

