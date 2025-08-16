Bagnaia Ungkap Penyebab Mimpi Buruk Sprint Race Austria

Francesco Bagnaia dari Lenovo Ducati mengatakan "sesuatu yang aneh" pada ban belakangnya membuatnya tidak dapat menyelesaikan Sprint Race di Red Bull Ring.

Juara dunia dua kali ini tampil kompetitif akhir pekan ini di Red Bull Ring dan dianggap oleh rekan setimnya, Marc Marquez, sebagai ancaman besar untuk kemenangan Grand Prix hari Minggu.

Bagnaia lolos kualifikasi dari posisi ketiga di grid, tetapi turun ke posisi ke-14 ketika ia mengalami wheelspin yang sangat brutal di awal sprint 14 putaran hari Sabtu.

Alhasil ia tercecer menuju posisi ke-14 pada akhir Lap 1, dan terus kehilangan posisi sampai ia berada di posisi terakhir di putaran kedelapan ketika keluar trek di Tikungan 1, dengan guncangan yang terlihat dari GP25-nya di lintasan lurus menunjukkan adanya masalah teknis.

Bagnaia kemudian mengungkapkan bahwa ban Soft belakangnya tidak berfungsi dengan baik sejak putaran pemanasan dan "habis sepenuhnya" setelah hanya tiga putaran.

Hal ini menyebabkan masalah guncangan yang dialaminya, yang juga menyebabkan kampas rem depan terdorong ke belakang.

Saat ia berbicara kepada media, Michelin belum memberikan penjelasan kepadanya.

"Sulit dijelaskan dengan baik," mulainya. "Tapi start saya sangat buruk. Sudah di lap pemanasan, saya merasakan sesuatu yang aneh pada ban belakang.

"Dan ketika saya mulai, ban belakang saya banyak berputar.

"Lalu setelah tiga lap, ban belakang saya benar-benar habis, dan kemudian saya mulai banyak berguncang di lintasan lurus dan saya harus berhenti karena saya tiba di tikungan pertama tanpa rem depan akibat guncangan tersebut.

"Jadi, sejujurnya tidak ada yang bekerja selama Sprint dan saya hanya menunggu Michelin menjelaskan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi karena saya benar-benar tahu bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi.

"Tetapi bekerja sama akan membantu kami untuk meningkatkan performa."

Ini bukan kali pertama Bagnaia mengalami masalah ban, dengan Grand Prix Emilia Romagna yang dijalaninya tahun lalu terganggu karenanya.

Michelin belum memberikan komentar publik apa pun tentang masalah Bagnaia dalam Sprint.