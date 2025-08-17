"Satu Kesalahan" yang Gagalkan Kemenangan Sprint Austria Alex Marquez

Menuju akhir pekan Austria, Alex Marquez mencoba realistis dengan peluangnya karena layout Red Bull Ring yang tidak sesuai dengan gaya balapnya.

Namun, ia justru memimpin paruh awal Sprint Race sebelum "satu kesalahan" membuatnya kehilangan kemenangan.

Pembalap Gresini itu memimpin sejak start, melakukan hotshot dari posisi kedua setelah melakukan start lebih baik dari pole-sitter Marco Bezzecchi di pole dan Francesco Bagnaia yang mengalami wheelspin liar dari posisi ketiga di grid.

Alex kemudian memimpin sampai Lap 9 sebelum melakukan kesalahan di Chicane 2b, dan membuatnya disalip Marc Marquez yang meraih kemenangan Sprint ke-12 dari 13 putaran musim ini.

"Cara terbaik untuk memulai kembali. Maksud saya, cara terbaik adalah memenangkan balapan Sprint," canda Alex Marquez, berbicara kepada MotoGP.com setelah Sprint Austria.

"Saya hanya berusaha untuk melakukan start yang baik, saya mampu melakukannya, saya mampu memacu motor sejak awal, saya memiliki feeling yang bagus dengan ban baru, dan saya merasa nyaman di atas motor.

"Itulah hal terbaik yang bisa Anda dapatkan di akhir pekan setelah jeda musim panas. Setelahnya, saya hanya berusaha untuk menjaga kecepatan saya.

"Saya hanya melakukan satu kesalahan selama Sprint dan itu terjadi di tikungan 2b: Saya sedikit kehilangan kendali di depan, saya sedikit lebih melebar, saya membuka gas sedikit lebih tajam, dan kemudian motor mulai bergerak dan saya mendengar suara motor dari Marc [Marquez] di sisi kanan.

"Saya bilang 'Oke, dia di sini lagi!'"

Meskipun frustrasi karena memimpin lebih dari separuh balapan 14 putaran dan akhirnya finis di posisi kedua, Marquez puas dengan hasilnya.

“Sejujurnya, sebelum Sprint, jika Anda bilang kepada saya ‘Anda akan finis kedua,’ saya akan menerimanya karena di sini sepertinya kedua Ducati merah itu lebih cepat dari kami,” ujarnya.

“Kami juga benar-benar setara dengan Pedro [Acosta], dengan Bezzecchi, jadi kami sangat senang dengan posisi kedua ini.

“Tapi yang terpenting adalah [hari Minggu], jadi kami akan mencoba lagi.”