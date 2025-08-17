"Satu Kesalahan" yang Gagalkan Kemenangan Sprint Austria Alex Marquez

Alex Marquez mengatakan dia membuat "satu kesalahan" di Sprint MotoGP Austria.

Alex Marquez leads Marc Marquez, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez leads Marc Marquez, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and…
© Gold & Goose

Menuju akhir pekan Austria, Alex Marquez mencoba realistis dengan peluangnya karena layout Red Bull Ring yang tidak sesuai dengan gaya balapnya.

Namun, ia justru memimpin paruh awal Sprint Race sebelum "satu kesalahan" membuatnya kehilangan kemenangan.

Pembalap Gresini itu memimpin sejak start, melakukan hotshot dari posisi kedua setelah melakukan start lebih baik dari pole-sitter Marco Bezzecchi di pole dan Francesco Bagnaia yang mengalami wheelspin liar dari posisi ketiga di grid.

Alex kemudian memimpin sampai Lap 9 sebelum melakukan kesalahan di Chicane 2b, dan membuatnya disalip Marc Marquez yang meraih kemenangan Sprint ke-12 dari 13 putaran musim ini.

"Cara terbaik untuk memulai kembali. Maksud saya, cara terbaik adalah memenangkan balapan Sprint," canda Alex Marquez, berbicara kepada MotoGP.com setelah Sprint Austria.

"Saya hanya berusaha untuk melakukan start yang baik, saya mampu melakukannya, saya mampu memacu motor sejak awal, saya memiliki feeling yang bagus dengan ban baru, dan saya merasa nyaman di atas motor.

"Itulah hal terbaik yang bisa Anda dapatkan di akhir pekan setelah jeda musim panas. Setelahnya, saya hanya berusaha untuk menjaga kecepatan saya.

"Saya hanya melakukan satu kesalahan selama Sprint dan itu terjadi di tikungan 2b: Saya sedikit kehilangan kendali di depan, saya sedikit lebih melebar, saya membuka gas sedikit lebih tajam, dan kemudian motor mulai bergerak dan saya mendengar suara motor dari Marc [Marquez] di sisi kanan.

"Saya bilang 'Oke, dia di sini lagi!'"

Meskipun frustrasi karena memimpin lebih dari separuh balapan 14 putaran dan akhirnya finis di posisi kedua, Marquez puas dengan hasilnya.

“Sejujurnya, sebelum Sprint, jika Anda bilang kepada saya ‘Anda akan finis kedua,’ saya akan menerimanya karena di sini sepertinya kedua Ducati merah itu lebih cepat dari kami,” ujarnya.

“Kami juga benar-benar setara dengan Pedro [Acosta], dengan Bezzecchi, jadi kami sangat senang dengan posisi kedua ini.

“Tapi yang terpenting adalah [hari Minggu], jadi kami akan mencoba lagi.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
"Satu Kesalahan" yang Gagalkan Kemenangan Sprint Austria Alex Marquez
1h ago
Alex Marquez leads Marc Marquez, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Yamaha Tegaskan Komitmen Penuhnya untuk Pengembangan Mesin V4
1h ago
Paolo Pavesio, 2025 MotoGP German Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Austria 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Red Bull Ring
2h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Austrian MotoGP
F1 News
Kesalahan Hamilton di Luar Mobil Mendapat Sorotan Keras
17h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Bagnaia Ungkap Penyebab Mimpi Buruk Sprint Race Austria
17h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Austrian MotoGP

More News

MotoGP News
Pengakuan Mengejutkan Marc Marquez setelah Kemenangan Sprint Race Austria
18h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Austrian MotoGP
Moto2 Results
Moto2 Austria 2025: Manu Gonzales Pole, Tapi Dihukum Turun Grid
20h ago
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025, Austria, Pole Position
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Red Bull Ring
20h ago
Marc Marquez, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Austria 2025: Marc Marquez Menang, Kekacauan untuk Bagnaia
21h ago
Alex Marquez leads, 2025 Austrian MotoGP Sprint
Moto3 Results
Moto3 Austria 2025: Perrone Catat Pole Grand Prix Pertamanya
22h ago
Valentin Perrone, Moto3, 2025, Austria, Pole Position