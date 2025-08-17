MotoGP Austria 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Red Bull Ring

Hasil sesi warm-up MotoGP Austria di Red Bull Ring, putaran ke-13 dari 22 musim 2025.

Marco Bezzecchi, 2025 Austrian MotoGP
Marco Bezzecchi, 2025 Austrian MotoGP

Pole-sitter MotoGP Austria Marco Bezzecchi kembali berada di puncak timesheets pada sesi warm-up Minggu pagi di Red Bull Ring.

MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Sesi Warm-Up
PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1'29.35s6/7314k
2Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.199s7/7313k
3Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.255s4/7309k
4Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.340s6/7313k
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.403s5/6312k
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.451s6/7309k
7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.454s5/7313k
8Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.472s4/6310k
9Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.493s6/7308k
10Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.524s5/7313k
11Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.535s7/7309k
12Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.647s6/6309k
13Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.660s5/6309k
14Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.750s6/7309k
15Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.836s5/7312k
16Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+1.041s5/6306k
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.183s7/7310k
18Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.650s6/6306k
19Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.795s6/6310k
20Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+3.270s2/2310k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Red Bull Ring:

Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)
Fastest race lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

Bezzecchi, yang finis keempat di Sprint Race, memuncaki timesheets dengan keunggulan 0,199 detik atas Francesco Bagnaia, dengan Alex Marquez dan Enea Bastianini dari Tech3 KTM juga unggul dari pemenang Sprint Race Marc Marquez yang melengkapi lima besar.

Jack Miller berada di posisi terakhir setelah mengalami masalah teknis pada Pramac Yamaha miliknya.

Pemenang Sprint hari Sabtu, Marc Marquez, belum pernah memenangkan Grand Prix Austria dalam tujuh penampilan sebelumnya, menempatkan Red Bull Ring di puncak empat trek tanpa kemenangan bagi pemenang 70 kali balapan MotoGP tersebut.

Runner-up Sprint, Alex Marquez, akan menjalani hukuman long lap penalty di grand prix hari ini akibat tabrakannya dengan Joan Mir saat balapan di Ceko.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM mengundurkan diri dari Red Bull Ring pada hari Sabtu karena kondisi bahunya yang sedang dalam masa pemulihan dan juga akan absen di MotoGP Hungaria akhir pekan depan.

Rookie LCR Honda, Somkiat Chantra, masih dalam pemulihan pascaoperasi lutut dan akan melewatkan balapan ketiganya secara berturut-turut.

Dengan pembalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang menggantikan Chantra di Brno, juga cedera, hanya ada satu motor LCR yang akan beraksi akhir pekan ini sebelum pembalap penguji HRC lainnya - Aleix Espargaro - turun di Hungaria.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

