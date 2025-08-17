MotoGP Austria 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Red Bull Ring
Hasil sesi warm-up MotoGP Austria di Red Bull Ring, putaran ke-13 dari 22 musim 2025.
Pole-sitter MotoGP Austria Marco Bezzecchi kembali berada di puncak timesheets pada sesi warm-up Minggu pagi di Red Bull Ring.
|MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'29.35s
|6/7
|314k
|2
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.199s
|7/7
|313k
|3
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.255s
|4/7
|309k
|4
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.340s
|6/7
|313k
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.403s
|5/6
|312k
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.451s
|6/7
|309k
|7
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.454s
|5/7
|313k
|8
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.472s
|4/6
|310k
|9
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.493s
|6/7
|308k
|10
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.524s
|5/7
|313k
|11
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.535s
|7/7
|309k
|12
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.647s
|6/6
|309k
|13
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.660s
|5/6
|309k
|14
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.750s
|6/7
|309k
|15
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.836s
|5/7
|312k
|16
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+1.041s
|5/6
|306k
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.183s
|7/7
|310k
|18
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.650s
|6/6
|306k
|19
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.795s
|6/6
|310k
|20
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+3.270s
|2/2
|310k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Red Bull Ring:
Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)
Fastest race lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)
Bezzecchi, yang finis keempat di Sprint Race, memuncaki timesheets dengan keunggulan 0,199 detik atas Francesco Bagnaia, dengan Alex Marquez dan Enea Bastianini dari Tech3 KTM juga unggul dari pemenang Sprint Race Marc Marquez yang melengkapi lima besar.
Jack Miller berada di posisi terakhir setelah mengalami masalah teknis pada Pramac Yamaha miliknya.
Pemenang Sprint hari Sabtu, Marc Marquez, belum pernah memenangkan Grand Prix Austria dalam tujuh penampilan sebelumnya, menempatkan Red Bull Ring di puncak empat trek tanpa kemenangan bagi pemenang 70 kali balapan MotoGP tersebut.
Runner-up Sprint, Alex Marquez, akan menjalani hukuman long lap penalty di grand prix hari ini akibat tabrakannya dengan Joan Mir saat balapan di Ceko.
Maverick Vinales dari Tech3 KTM mengundurkan diri dari Red Bull Ring pada hari Sabtu karena kondisi bahunya yang sedang dalam masa pemulihan dan juga akan absen di MotoGP Hungaria akhir pekan depan.
Rookie LCR Honda, Somkiat Chantra, masih dalam pemulihan pascaoperasi lutut dan akan melewatkan balapan ketiganya secara berturut-turut.
Dengan pembalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang menggantikan Chantra di Brno, juga cedera, hanya ada satu motor LCR yang akan beraksi akhir pekan ini sebelum pembalap penguji HRC lainnya - Aleix Espargaro - turun di Hungaria.