MotoGP Austria 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Red Bull Ring

Pole-sitter MotoGP Austria Marco Bezzecchi kembali berada di puncak timesheets pada sesi warm-up Minggu pagi di Red Bull Ring.

MotoGP Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'29.35s 6/7 314k 2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.199s 7/7 313k 3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.255s 4/7 309k 4 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.340s 6/7 313k 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.403s 5/6 312k 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.451s 6/7 309k 7 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.454s 5/7 313k 8 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.472s 4/6 310k 9 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.493s 6/7 308k 10 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.524s 5/7 313k 11 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.535s 7/7 309k 12 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.647s 6/6 309k 13 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.660s 5/6 309k 14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.750s 6/7 309k 15 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.836s 5/7 312k 16 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +1.041s 5/6 306k 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.183s 7/7 310k 18 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.650s 6/6 306k 19 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.795s 6/6 310k 20 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +3.270s 2/2 310k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Red Bull Ring:

Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)

Fastest race lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

Bezzecchi, yang finis keempat di Sprint Race, memuncaki timesheets dengan keunggulan 0,199 detik atas Francesco Bagnaia, dengan Alex Marquez dan Enea Bastianini dari Tech3 KTM juga unggul dari pemenang Sprint Race Marc Marquez yang melengkapi lima besar.

Jack Miller berada di posisi terakhir setelah mengalami masalah teknis pada Pramac Yamaha miliknya.

Pemenang Sprint hari Sabtu, Marc Marquez, belum pernah memenangkan Grand Prix Austria dalam tujuh penampilan sebelumnya, menempatkan Red Bull Ring di puncak empat trek tanpa kemenangan bagi pemenang 70 kali balapan MotoGP tersebut.

Runner-up Sprint, Alex Marquez, akan menjalani hukuman long lap penalty di grand prix hari ini akibat tabrakannya dengan Joan Mir saat balapan di Ceko.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM mengundurkan diri dari Red Bull Ring pada hari Sabtu karena kondisi bahunya yang sedang dalam masa pemulihan dan juga akan absen di MotoGP Hungaria akhir pekan depan.

Rookie LCR Honda, Somkiat Chantra, masih dalam pemulihan pascaoperasi lutut dan akan melewatkan balapan ketiganya secara berturut-turut.

Dengan pembalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang menggantikan Chantra di Brno, juga cedera, hanya ada satu motor LCR yang akan beraksi akhir pekan ini sebelum pembalap penguji HRC lainnya - Aleix Espargaro - turun di Hungaria.