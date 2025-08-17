Michelin Tidak Menemukan Anomali dari Investigasi Awal Ban Bagnaia

Hasil awal investigasi Michelin terhadap kekacauan Sprint Race Francesco Bagnaia tidak menemukan anomali manufaktur, maupun perbedaan suhu ban, grip, atau wheelspin dibandingkan dengan pembalap Ducati lainnya.

Bagnaia berada di sisi kotor barisan depan di posisi ketiga dan, seperti pembalap yang berada di posisi keenam, Fermin Aldeguer, yang berada tepat di belakangnya, menukik tajam ke samping setelah keluar dari garis finis.

Berbeda dari Aldeguer berhasil bangkit dengan kuat ke posisi keenam, mencatatkan beberapa putaran tercepat dalam balapan, performa Bagnaia justru memburuk, dan ia harus berhenti di putaran kedelapan dari 14 putaran.

"Sejak Warm-Up, saya merasakan grip belakang yang sangat aneh. Lalu saya mulai dan banyak selip," kata Bagnaia. "Setelah tiga lap, ban belakang saya benar-benar habis. Saya mengalami banyak guncangan di lintasan lurus.

"Lalu saya tiba di tikungan 1 tanpa rem karena guncangan membuat kampas rem terbuka, jadi saya memutuskan untuk berhenti. Risikonya sudah terlalu besar.

"Sangat aneh karena saya berharap memiliki kecepatan yang cukup untuk memperebutkan podium. Sayangnya, tidak ada yang berhasil."

Berbicara setelah balapan, Piero Taramasso dari Michelin mengonfirmasi pihaknya melakukan investigasi langsung:

“Pecco mengeluhkan kurangnya grip ban belakang, jadi sekarang kami sedang memeriksanya bersama Ducati, memeriksa semua data dari motor dan ban untuk mengetahui penyebabnya.

"Beberapa pembalap mengalami masalah, tetapi Pecco lebih parah lagi, kami akan memeriksanya dan segera setelah kami mendapatkan jawabannya, kami akan memberi tahu Anda.”

Michelin kemudian mengeluarkan pembaruan tiga poin pada hari Minggu, melaporkan tidak ada bukti awal masalah ban, tetapi memohon untuk terus mencari dengan Ducati guna mengidentifikasi 'sumber osilasi [getaran]':

‘1. Ban Bagnaia diproduksi hanya dua bulan yang lalu, bersamaan dengan ban lainnya, dengan mesin yang sama dan menggunakan bahan baku serta produk setengah jadi yang sama. Tidak ada anomali yang terdeteksi.

‘2. Kami menganalisis data tersebut bersama tim dan, khususnya selama empat putaran pertama, tingkat suhu, cengkeraman, dan putaran roda identik dengan motor Ducati lainnya.

‘3.Kami akan melanjutkan analisis setelah kembali ke kantor pusat untuk mengidentifikasi asal muasal osilasi, baik dari sisi sepeda maupun dari sisi ban.’

Kegagalan Bagnaia dalam Sprint mengakhiri rentetan lima kemenangan beruntun di Red Bull Ring.

Bagnaia kembali menemukan dalam sesi pemanasan MotoGP hari Minggu, mencatatkan lap tercepat kedua di belakang Marco Bezzecchi dari Aprilia.