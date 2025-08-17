Marc Marquez Jelaskan Momen Canggung dengan Rossi Jelang Sprint Race

Marc Marquez dan Valentino Rossi berpapasan tepat sebelum Sprint Race di Austria.

© Gold and Goose

Marc Marquez menjelaskan bahwa ia tidak menyadari Valentino Rossi berjalan melewatinya di pit lane sebelum sprint MotoGP Austria di Grand Prix, sebuah momen yang menggemparkan media sosial.

Rivalitas antara kedua pembalap ini telah terdokumentasi dengan baik, dan keduanya masih berseteru setelah perselisihan mereka di akhir musim 2015.

Satu dekade berselang, Marc Marquez berpeluang menyamai perolehan tujuh gelar kelas utama milik Valentino Rossi, dan hubungan mereka tetap menjadi sorotan.

Dan sebelum Sprint Race hari Sabtu di Grand Prix Austria, keduanya tertangkap kamera siaran langsung dunia berjalan melewati satu sama lain di pit lane tanpa interaksi.

Hal ini memicu perbincangan di media sosial, tetapi Marquez mengklarifikasi bahwa ia sebenarnya tidak memperhatikan Rossi karena terlalu fokus pada persiapan Sprint-nya.

"Tidak, saya tidak melihatnya, sumpah," kata Marquez seperti dilansir GPOne. "Saya fokus pada diri saya sendiri dan jelas melihat ke arah trek sambil memikirkan balapan.

"Saya melihatnya beberapa kali ketika ia berkeliling dan berada di grid, karena dengan topi kuning, Anda dapat langsung melihatnya.

"Kehadiran Valentino merupakan suatu kebahagiaan bagi para penggemar dan MotoGP karena ia berkomitmen untuk mendukung timnya."

Di sela-sela tugas balap mobilnya musim ini, juara dunia grand prix sembilan kali Rossi telah bergabung dengan tim VR46-nya untuk Grand Prix Austria.

Rossi mengurangi aktivitas balap mobilnya pada tahun 2025 agar dapat menghabiskan lebih banyak waktu di MotoGP, serta di rumah setelah kelahiran anak keduanya.

Marquez melanjutkan dominasinya musim ini dengan meraih kemenangan Grand Prix hari Minggu, mempertegas keunggulan di klasemen menjadi 142 poin dengan sembilan putaran tersisa.

